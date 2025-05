Napoli: Scudetto anche vanzaghellese

C’è anche un po’ Vanzaghello nello scudetto del Napoli. «Complimenti al nostro concittadino Cristian Stellini, vice di Antonio Conte - afferma il sindaco Arconte Gatti - La vittoria dell’impegno, della grinta, della tenacia e del cuore». Un vanzaghellese in panchina a Napoli

Una giornata storica quella di ieri, venerdì 23 maggio, non solo per i tifosi del Napoli. «Un vanzaghellese in panchina a Napoli, contro il Cagliari, dopo aver regalato uno scudetto all'inter, ora ha regalato lo scudetto al popolo campano diventando leggendario insieme al suo collega Conte. Sarà ricordato per generazioni. Siamo tutti con lui e non vediamo l'ora di poter festeggiare insieme», commenta con orgoglio il presidente della Pro Loco Fabrizio Catalano.

«Cristian ti aspettiamo in paese per congratularci di persona», gli fa eco il primo cittadino a nome di tutta la comunità vanzaghellese.