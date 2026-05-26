Anche quest’anno la società Muovi Musica di Lainate ha partecipato alle nazionali di ginnastica ritmica CSI tenutesi dall’11 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Muovi Musica brilla alle nazionali di ginnastica ritmica

“Delle 88 ginnaste che hanno gareggiato alle regionali ben 83 si sono qualificate per le gare nazionali – ha sottolineato la società – Già solo vederle lì, entrare in pedana, cantare con loro l’inno nazionale a squarciagola è stato motivo di grande orgoglio per i loro genitori e per le loro allenatrici. Naturalmente a nessuna delle ginnaste bastava solo esserci e ciascuna di loro ha dato il massimo per dimostrare che quella qualifica era più che meritata, per dimostrare il proprio valore. Neanche una distorsione durante la gara ha fermato ad esempio una splendida Giorgia Brocchin, che è crollata solo a esercizio finito e ha conquistato un meritatissimo bronzo nell’individuale alle clavette nella categoria Advance Senior. Così come la musica che si è spenta per un problema tecnico non ha fermato la squadra delle Cioccobuca, la musica oramai è nella testa, non serve neanche ascoltarla”.

Un bottino ricco di successi

Muovi Musica, seconda società a livello nazionale per numero di partecipanti, è tornata a casa con un bottino di coppe e medaglie, accompagnato da un carico di emozioni solo per cuori forti.

Tanti primi posti, tra le individualiste: Signò Margherita (Tigrotta), Galbiati Giulia (Medium ragazze cerchio), Lavezzini Emily (Special); tra le coppie: Giulia Popa e Anna Spinelli (Entry 3^ cat.), Dariya Milanova e Chiara Popa (Large 1^ cat.) e tra le squadre: TIFFANY (3^ cat.) composta da Alessia Di Betetto, Irene Gambirasio e Vittoria Garrì, MINIONS (Entry Esordienti) composta da Ludovica Andriulli, Eleonora Bagorda, Minerva Lorenzon, Raissa Petrache, Yevheniia Toropenko, MON CHÉRI (unico, misto e assoluto entry 1^ cat.) composta da Alice Franceschini, Cecilia Gussago, Sveva Sandon e Nicole Serpentino, GLITTER GYM (Assoluto Base 1^ cat.) composta da Micol Agostini, Maya Dumitrascu, Giorgia Mangiacotti e Ginevra Toscano, FERRARELLE (unico misto e assoluta Large 1^ cat.) composta da Dariya Milanova, Chiara Popa ed Emily Zadvornyi, TRA LE NUVOLE (assoluto Large 2^ cat.) composta da Greta Comito, Miriam Giordano, Cecile Ningaina e Sofia Sannino e la Squadra LILLA (Special) composta da Lisa Abriola, Alyssa Catanzariti, Bianca Masotina, Sofia Morando e Emily Lavezzini.

Argenti e bronzi

Tante anche le medaglie d’argento. Serpentino Nicole (Entry allieve palla) per le individualiste. Per le coppie Ludovica Andriulli e Minerva Lorenzon (Base esordienti), Greta Comito e Sofia Sannino (Large 2^ cat.), Emily Lavezzini e Alice Bagorda (Special), Sofia Campani e Elena Curti (Base 3^ cat.). Per le squadre: POWER (Small 2^ cat.) composta da Lavinia Bagorda, Chiara Contino, Sydney Lavezzini e Sofia Maciullo, GLITTER GYM (Base unico e misto 1^ cat.) composta da Micol Agostini, Maya Dumitrascu, Giorgia Mangiacotti e Ginevra Toscano, LOLLIPOP (unico Medium 2^ cat.) composta da Chiara Boccato, Martina Ferone e Alice Giovannini, TRA LE NUVOLE (unico e misto Large 2^ cat.) composta da Greta Comito, Miriam Giordano, Cecile Ningaina e Sofia Sannino, 3G (attrezzo misto Advance) composta da Giorgia Brocchin, Giulia Di Tommaso e Giulia Paleari e SWEETS (attrezzo unico Medium) composta da Sara Belloni, Arianna Curti, Lucilla Galoppi e Isabella Tau.

Tante anche quelle di bronzo. Tra le individualiste: Popa Giulia (Entry Senior nastro), Brocchin Giorgia (Advance Senior clavette) e Beccia Giulia (Advance Senior assoluta). Tra le coppie Maya Dumitrascu e Ginevra Toscano (Base), Chiara Boccato e Giorgia Lijoi (Medium), Alessia Alberico e Elena Camerani (Base 2^ cat.). Per le squadre: BLU GIRL (Unico Small 1^ cat.) composta da Chiara Di Prima, Alessia Ienea, Laura Pieretti e Margherita Signò, POWER (misto e assoluto Small 2^ cat.) composta da Lavinia Bagorda, Chiara Contino, Sydney Lavezzini e Sofia Maciullo, LOLLIPOP (assoluta Medium 2^ cat.) composta da Chiara Boccato, Martina Ferone e Alice Giovannini, 3G (assoluto Advance) composta da Giorgia Brocchin, Giulia Di Tommaso e Giulia Paleari, SEETS (Medium assoluta) composta da Sara Belloni, Arianna Curti, Lucilla Galoppi e Isabella Tau.

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Emozioni oltre i risultati

“Ma non sono i podi il ricordo più bello. Nel cuore di ciascuna di loro rimarrà un momento di quelle giornate – ha proseguito la società – Potrà essere stato quando hanno sentito chiamare il proprio nome con l’invito a raggiungere il podio, magari sul gradino più alto. Per qualcuna sarà il momento in cui, scelta come porta bandiera, ha sfilato in pedana portando i colori dell’Italia, o potrà essere il momento in cui con coraggio ha chiesto agli organizzatori di avere l’onore di portarla quella bandiera, come nel caso di Alice Franceschini, che con i suoi 10 anni ha mostrato tutto il suo carattere. O per qualcuna sarà il risveglio con il profumo di pancake preparati dalla compagna di squadra. Per i genitori il ricordo più bello sarà probabilmente il luccichio negli occhi delle proprie ragazze, l’abbraccio con le compagne di squadra di gioia, o di sostegno nei momenti di delusione, quando un errore di troppo ha pregiudicato la gara preparata con tanto impegno o quando si è fatta fatica a comprendere una posizione in classifica.

Allenatrici e organizzazione

La società ha infine sottolineato il lavoro dello staff tecnico, che ha seguito e accompagnato le ragazze alla competizione: