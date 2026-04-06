Montecatini non dà scampo a Legnano

La sfida
L’inizio è nel segno di Sodero che parte con un 3 su 3 da tre punti per il 9-9 che pareggia i punti di Rossi, Aukstikalnis e Chinellato.
Legnano segna ancora con Stepanovic, Cizauskas e Scali, ma gli Herons rispondono con Aukstikalnis e Sgobba per una gara che viaggia sul filo del pareggio, in maniera veloce e senza troppi tatticismi.
Sodero segna anche dalla lunetta, ma il jumper sulla sirena di Dell’Uomo fissa il 18-20 della fine del primo quarto.
La seconda frazione si apre con il pareggio di Tsetserukou, ma a Sodero l’aria di Montecatini fa bene e la infila ancora da lontano per il 20-23.
La Fabo ha un sussulto e il minibreak di 7-0 da il primo vantaggio pieno ai padroni di casa.
Cizauskas e Mastrangelo si scambiano una tripla, con Chinellato a mettere quella del 33-26.
Legnano serra la difesa e con Riva e il solito Sodero, arriva al 33-30, con il quarto che poi si chiuderà 39-38, manifesto di un primo tempo del tutto equilibrato.
All’inizio della ripresa Montecatini prova una prima fuga sul 43-48, bloccata subito dalla tripla di Oboe e dal canestro di Quinti del pareggio, che apre una fase in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere più di uno o due punti di vantaggio.
Questa situazione arriva fino alla terza sirena quando il punteggio è sul 55-53.
Il momento decisivo è all’inizio del quarto periodo con gli Herons a piazzare un 6-0 che sembra poco, ma darà la spinta ai toscani fino alla fine della gara.
Legnano prova a recuperare fino a quando Mastrangelo segna i punti del +10 per il 65-55 al 33’.
La doppia cifra di svantaggio suona un po’ come una sveglia e Legnano riduce progressivamente il gap fino al 68-63, con in mano due triple consecutive per riaprire definitivamente la gara che però si chiude sul 72-65 dopo il contropiede di Aukstikalnis.
Legnano deve iniziare a pensare alle ultime 4 gare di campionato di cui 3 in casa, anche se in questo periodo la Soevis Arena non sembra il solito fortino.
Il tabellino
FABO HERONS MONTECATINI – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 72-65 (18-20, 21-18, 16-15, 17-12)
Fabo Herons Montecatini: Riccardo Chinellato 16 (6/11, 1/1), Kiryl Tsetserukou 11 (4/10, 0/0), Lukas Aukstikalnis 11 (3/5, 1/7), Filippo Rossi 10 (2/3, 0/1), Giorgio Sgobba 10 (4/6, 0/1), Nicola Mastrangelo 6 (1/3, 1/4), Daniele Dell’uomo 5 (1/2, 1/2), Youssouf Kamate 2 (1/1, 0/0), Ruben Zugno 1 (0/0, 0/1), Nicola Natali 0 (0/0, 0/0), Matteo Antonelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Kiryl Tsetserukou 12) – Assist: 20 (Filippo Rossi 5)
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 26 (2/5, 5/12), Francesco Oboe 10 (1/1, 2/2), Vytenis Cizauskas 8 (1/5, 1/2), Mattia Mastroianni 5 (1/4, 1/4), Alessandro Riva 5 (2/2, 0/0), Andrea Quinti 5 (2/3, 0/0), Guido Scali 4 (2/4, 0/1), Arsenije Stepanovic 2 (1/7, 0/7), Francesco De Capitani 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Arsenije Stepanovic 9) – Assist: 10 (Francesco Oboe 3)