Montecatini non dà scampo a Legnano

Partita pasquale per i Knights che scendono a Montecatini contro gli Herons, parecchio rinnovati rispetto all’andata e ora in piena corsa promozione. E sono i padroni di casa a gioire

L’inizio è nel segno di Sodero che parte con un 3 su 3 da tre punti per il 9-9 che pareggia i punti di Rossi, Aukstikalnis e Chinellato.

Legnano segna ancora con Stepanovic, Cizauskas e Scali, ma gli Herons rispondono con Aukstikalnis e Sgobba per una gara che viaggia sul filo del pareggio, in maniera veloce e senza troppi tatticismi.

Sodero segna anche dalla lunetta, ma il jumper sulla sirena di Dell’Uomo fissa il 18-20 della fine del primo quarto.

La seconda frazione si apre con il pareggio di Tsetserukou, ma a Sodero l’aria di Montecatini fa bene e la infila ancora da lontano per il 20-23.

La Fabo ha un sussulto e il minibreak di 7-0 da il primo vantaggio pieno ai padroni di casa.

Cizauskas e Mastrangelo si scambiano una tripla, con Chinellato a mettere quella del 33-26.

Legnano serra la difesa e con Riva e il solito Sodero, arriva al 33-30, con il quarto che poi si chiuderà 39-38, manifesto di un primo tempo del tutto equilibrato.

All’inizio della ripresa Montecatini prova una prima fuga sul 43-48, bloccata subito dalla tripla di Oboe e dal canestro di Quinti del pareggio, che apre una fase in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere più di uno o due punti di vantaggio.

Questa situazione arriva fino alla terza sirena quando il punteggio è sul 55-53.

Il momento decisivo è all’inizio del quarto periodo con gli Herons a piazzare un 6-0 che sembra poco, ma darà la spinta ai toscani fino alla fine della gara.

Legnano prova a recuperare fino a quando Mastrangelo segna i punti del +10 per il 65-55 al 33’.

La doppia cifra di svantaggio suona un po’ come una sveglia e Legnano riduce progressivamente il gap fino al 68-63, con in mano due triple consecutive per riaprire definitivamente la gara che però si chiude sul 72-65 dopo il contropiede di Aukstikalnis.

Legnano deve iniziare a pensare alle ultime 4 gare di campionato di cui 3 in casa, anche se in questo periodo la Soevis Arena non sembra il solito fortino.