l'esordio al placement round

Le Azzurre hanno vissuto un pomeriggio difficile, complice l'ottima prestazione in pedana della partente avversaria Rachel Clegg

Il Canada ha superato l'Italia con il punteggio di 9-0 nel primo match del Placement Round al Mondiale di Softball Under 15 in corso di svolgimento a Caronno Pertusella e Legnano.

Mondiale softball under 15: il Canada supera l'Italia

Le Azzurre hanno vissuto un pomeriggio difficile, complice l'ottima prestazione in pedana della partente avversaria Rachel Clegg, tra le migliori nel suo ruolo del torneo, e diverse sbavature difensive che hanno agevolato l'attacco nordamericano, capace di segnare due punti nel primo inning e sette nel secondo, chiudendo anzitempo la sfida nella quinta ripresa. Per l'Italia la possibilità di riscatto arriva subito giovedì 3 luglio quando, alle ore 18.30, affronterà Singapore per una sfida di grande importanza per il morale e la classifica, che vede Colino e compagne con un record di 2 vittorie e 1 sconfitta, in virtù dei risultati ottenuti anche nella prima fase contro le squadre del Placement Round.

LA PARTITA

Pronti, partenza, via e l'Italia inizia bene la gara, portando subito due corridori in base. Si tratta di Colino e Metta autrici di una valida ciascuna contro la partente avversaria Clegg. La lanciatrice del Canada però non si scompone e ottiene gli out per chiudere indenne la ripresa nel suo unico momento di difficoltà di tutta la partita. Al cambio campo la nazionale nordamericana passa a condurre. MciSaac arriva salva su errore della difesa e raggiunge salva la seconda sulla battuta in diamante di Macdonald. Il singolo di Kobasew vale l'1-0 Canada. Rebecca Soldi, lanciatrice partente azzurra, riesce a ottenere il secondo out, ma sulla battuta di Hunter arriva la seconda disattenzione della difesa italiana che permette alle avversarie di portarsi sul doppio vantaggio. Nella seconda ripresa il Canada prende il largo e ipoteca la vittoria. Le nordamericane segnano infatti sette volte, frutto di 5 valide contro il rilievo Bottazzi e di un nuovo errore difensivo azzurro. Nel corso della partita l'Italia si mette alle spalle il difficile inizio, realizza alcune pregevoli giocate difensive mentre in attacco torna a portare un corridore in posizione punto nel quinto inning con il doppio di Nardini. Anche in questo caso Clegg si dimostra glaciale, ottenendo gli out per chiudere la contesa, chiudendo con 7 eliminazioni al piatto e solo 3 valide subite in 5 riprese lanciate.

LE PAROLE DELL'HEAD COACH MARISTELLA PERIZZOLO

“L’avevamo preparata ovviamente in maniera un po’ diversa, c’è stato un crollo da parte delle ragazze che non ci aspettavamo. Oggi abbiamo subito due punti all’inizio e si è sentito proprio un abbassamento dell’energia dentro il campo. Abbiamo fatto fatica a trovare la reazione, abbiamo fatto dei brutti errori in difesa. Sono un po’ dispiaciuta per questo perché sappiamo che questa squadra sa fare di meglio e lo abbiamo dimostrato. Ora dobbiamo fare un reset, cancellare quello che è stato e andare avanti. Adoro questo sport perchè ti dà sempre seconde possibilità e noi avremo delle altre occasione e cercheremo di giocarcela al meglio” il commento di Maristella Perizzolo, head coach dell'Italia Under 15 di Softball.

LE PROSSIME PARTITE DELL'ITALIA

L'Italia continuerà così il Placement Round - per i piazzamenti dal settimo al dodicesimo posto - affrontando Singapore (a Caronno Pertusella, giovedì 3 luglio alle 18.30) e l'Australia (a Legnano, venerdì 4 luglio alle 19)