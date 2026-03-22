Minibasket gratis per tutti: ecco la nuova iniziativa

Minibasket gratis per tutti a Rescaldina.

Mininasket, lezioni gratuite in paese

La Pallacanestro Rescaldina lancia una nuova iniziativa rivolta ai più giovani per avvicinarli al mondo dello sport: dall’1 aprile 2026 prenderanno il via corsi gratuiti di minibasket, attivi fino a giugno 2026.

Il progetto è dedicato a bambini e bambine nati tra il 2015 e il 2020, residenti a Rescaldina e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di promuovere movimento, socialità e divertimento attraverso la pallacanestro.

Il progetto

“Vogliamo promuovere la pratica sportiva tra i più giovani – spiega il responsabile minibasket Riccardo Freguglia – Come? Offrendo a tutti la possibilità di provare il minibasket in un ambiente sano, educativo e divertente”.

Gli allenamenti si terranno al PalaSchuster di via Schuster a Rescalda: per i nati nel 2015 e 2016 il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.45; per il 2017 e 2018 negli stessi giorni dalle 18.45 alle 19.45; per i più piccoli, 2019 e 2020, il giovedì dalle 18.30 alle 19.15 e il sabato dalle 11 alle 12. Previsti anche allenamenti per i nati tra il 2012 e il 2014, il lunedì dalle 18 alle 19.30 e il giovedì dalle 19.15 alle 20.45. Freguglia conclude: “Sarà un’occasione per scoprire il minibasket, fare nuove amicizie e vivere lo sport all’insegna del divertimento”.