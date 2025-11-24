Menzione civica a Erika Esposito, 19 anni

Menzione civica 2025 a Erika Esposito, 19 anni. L’Amministrazione comunale di Sedriano ha deciso di attribuire questo riconoscimento alla concittadina pallavolista, complimentandosi con lei «per gli importanti risultati sportivi conseguiti e per la conseguente esaltazione del prestigio della città».

Il percorso sportivo

Con la Nazionale under 21 di pallavolo Erika Esposito ha conseguito lo scorso 18 agosto il titolo mondiale in Indonesia, a seguito della vittoria in finale con il Giappone per 3 a 2. Classe 2006, Erika è entrata a fare parte a 13 anni della squadra di Roma Volleyro’. Dal 2024 gioca nel Padova, in serie A2 (il Padova, a metà campionato, è al secondo posto in classifica. Mantenendo questa posizione, passerebbe in A1).

La consegna della Menzione civica

L’incontro per la consegna della Menzione civica è avvenuto in Comune nei giorni scorsi. «Erika è una ragazza in gamba e con le idee chiare. Quest’anno ha anche conseguito la maturità scientifica, con il punteggio di 99/100. Nonostante il tempo e l’impegno dedicato allo sport, Erika ottiene dunque risultati eccellenti anche nello studio. Ora si è iscritta all’Università, al corso di Statistica – racconta il sindaco Marco Re – Erika ha la sua filosofia: mettere sempre il cento per cento in quello che si fa. Così facendo si può conciliare tutto: sport ai massimi livelli, studio e anche la vita di relazione».

Il primo cittadino ha chiesto a Erika dell’emozione che ha provato con il titolo mondiale. «Grande emozione e orgoglio – ha risposto la giovane atleta – che ti ripaga degli sforzi e dei sacrifici». «L’orgoglio è anche quello dei concittadini di Erika per i suoi ragguardevoli risultati – riprende Marco Re – Avremmo voluto consegnarle questo riconoscimento in un momento pubblico, ma Erika vive a Padova, dove si allena, e l’ho quindi incontrata in uno dei giorni in cui riesce a essere a Sedriano con la sua famiglia. Un abbraccio a lei da tutti i suoi concittadini, insieme a un grande augurio per il suo futuro», conclude il sindaco.