Memorial Vittorio Pino, in testa Nazionale Under 18 e Repubblica Ceca

Terza giornata del Torneo Memorial Vittorio Pino, promosso dal Legnano Baseball Softball al campo Peppino Colombo di via Cesare Battisti a Legnano.

Memorial Vittorio Pino, la classifica dopo le prime due giornate

Dopo i match di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, a dominare la classifica dell'appuntamento internazionale di softball intitolato al compianto ex presidente della società biancorossa sono la Nazionale Under 18 e le pari età della selezione della Repubblica Ceca, due rappresentative davvero incisive sia in attacco che in difesa.

Il resto del gruppo segue compatto, dopo una seconda giornata ricca di gare, buon cibo e divertimento. Ottima l'organizzazione, che porta avanti la tradizione ultraventennale dei tornei internazionali con le squadre americane dell'Aist in collaborazione con dream team sports.

L'obiettivo di oggi, venerdì 12 luglio, è disputare le partite in calendario dalle 8.30 alle 21.15, con il clou rappresentato dallo scontro diretto tra le prime due della classe sopra citate. Alle 20.30 andrà in scena anche una cerimonia commemorativa. Domani, sabato 13, si giocheranno invece le ultime partite del round robin e dalle 12 le finali con premiazioni.

Il Legnano Baseball Softball invita tutti sul proprio diamante:

"Vi aspettiamo al Peppino Colombo per un grande softball giovanile internazionale".

Il programma delle gare di oggi e domani, venerdì 12 e sabato 13

Oggi, venerdì 12, sono sei le gare in programma: Usa Stars-Repubblica Ceca Under 22 (8.30), Repubblica Ceca Under18-Usa Stripes (10.30), Repubblica Ceca Under 22-Italia Under 18 (12.30), Usa Stripes-Legnano (14.30), Usa Stripes-Repubblica Ceca Under 22 (16.30) e Usa Stars-Legnano (18.30).

La giornata prosegue alle 20.30 con la cerimonia commemorativa per ricordare la figura di Vittorio Pino, a cui farà seguito la gara tra le Azzurre Under 18 e le coetanee ceche.

Domani, sabato 13, l’ultima gara eliminatoria in programma alle 10 tra le due squadre statunitensi, prima della finalina delle 12 tra le squadre terza e quarta classificate, che porterà alla finalissima alle 15 tra le prime due classificate