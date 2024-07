Al via la sesta edizione del Memorial Vittorio Pino

Ricco il quadro delle squadre partecipanti alla sesta edizione del Torneo Memorial Vittorio Pino, il compianto ex presidente del Legnano Baseball Softball scomparso nel 2018.

Appuntamento internazionale di alto livello: torna il Torneo Memorial Vittorio Pino

Si tratta di un appuntamento internazionale di alto livello per la società sportiva cittadina, che da oggi, mercoledì 10 luglio, a sabato 13 luglio ospita sul proprio diamante (il Peppino Colombo di via Cesare Battisti a Legnano) la rappresentativa Nazionale U18, due squadre della Repubblica Ceca Under 18 ed Under 22. Presenti anche due squadre composte da atlete di College statunitensi, Usa Stripes e Usa Stars, a cui si affiancano ovviamente le padrone di casa del Legnano, nettamente al primo posto del Girone A di Serie A2 e pienamente in corsa per la promozione nella massima serie. La squadra legnanese che parteciperà al torneo sarà una U19 formata da atlete del Legnano e del Collecchio softball.

Quattro giorni di gare e una cerimonia dedicata al compianto ex presidente

La gara inaugurale, in programma per stasera, mercoledì 10, alle 19.30, vedrà Legnano affrontare l’Under 18 ceca, mentre giovedì 11, a partire dalle 8.15, al Peppino Colombo scenderanno in campo Repubblica Ceca Under 18-Usa Stars, Italia Under 18-Usa Stripes (10.15), Legnano-Italia Under 18 (15), il "derby" ceco Under 22-Under 18 (17), Legnano-Repubblica Ceca Under 22 (19) e Italia Under 18-Usa Stars.

Altre sei gare venerdì 12: Usa Stars-Repubblica Ceca Under 22 (8.30), Repubblica Ceca Under18-Usa Stripes (10.30), Repubblica Ceca Under 22-Italia Under 18 (12.30), Usa Stripes-Legnano (14.30), Usa Stripes-Repubblica Ceca Under 22 (16.30) e Usa Stars-Legnano (18.30).

La giornata prosegue alle 20.30 con la cerimonia commemorativa per ricordare la figura di Vittorio Pino, a cui farà seguito la gara tra le Azzurre Under 18 e le coetanee ceche.

Sabato l’ultima gara eliminatoria in programma alle 10 tra le due squadre statunitensi, prima della finalina delle 12 tra le squadre terza e quarta classificate, che porterà alla finalissima alle 15 tra le prime due classificate.

L'invito del Legnano Baseball Softball: "Vi aspettiamo al Peppino Colombo"

Il torneo, organizzato dal Legnano Baseball Softball in collaborazione con Dream Team Sports Tours, è riservato alle atlete Under 19, con la possibilità di schierare un massimo di tre fuoriquota, ma non nel ruolo di lanciatrice.

Dal Legnano Baseball Softball un invito a tutti i legnanesi e non solo:

"Vi aspettiamo al Peppino Colombo".