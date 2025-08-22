il grandissimo risultato

Medaglia d'oro per Riccardo Colombo ex della Us Legnanese

Colombo, che nel 2021-2022 ha vestito proprio i colori della storica società che da oltre un secolo organizza la Coppa Bernocchi

Legnano
Dal rosso e nero della U.S. Legnanese 1913 all’oro iridato: c’è un po’ di Legnano sul tetto del mondo del ciclismo juniores.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 agosto 2025, Riccardo Colombo, varesino di Tradate, classe 2007, ha infatti conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn, Paesi Bassi, nella specialità inseguimento a squadre.

Colombo, che nel 2021-2022 ha vestito proprio i colori della storica società che da oltre un secolo organizza la Coppa Bernocchi e forma generazioni di ciclisti, è stato protagonista assoluto insieme ai compagni Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Francesco Matteoli – senza dimenticare Federico Saccani, schierato nel primo turno al posto di Matteoli. Con un crono di 3’54”562 gli azzurri hanno superato in finale la Gran Bretagna; terzo gradino del podio per la Germania, vincitrice della finalina contro gli Stati Uniti.

Un risultato straordinario che conferma il dominio mondiale della nazionale maschile juniores su pista: questo è infatti il quarto titolo mondiale consecutivo di specialità per la nostra squadra.
Ma le soddisfazioni ad Apeldoorn non finiscono qui.

Le soddisfazioni anche per il team femminile

Il Team Sprint femminile si è infatti aggiudicato l’oro nella giornata inaugurale davanti a Germania e Australia; la squadra femminile dell’inseguimento ha colto oggi uno splendido argento battuta solo dalla compagine statunitense, fresca di record mondiale, e precedendo la Germania.

“Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze azzurre per i traguardi raggiunti”, commenta Luca Roveda, Presidente della U.S. Legnanese 1913; “un pensiero speciale va sicuramente a Riccardo Colombo: averlo visto crescere con la nostra maglia e ritrovarlo oggi campione del mondo è motivo di orgoglio e di grande emozione.”

