Mesi intensi questi per la Ginnastica Ritmica, che vede impegnate le ginnaste in competizioni che si susseguono uno dopo l'altra ogni weekend. Nello scorso fine settimana, la Squadra Senior dell'Associazione IKE di Legnano ha preso parte alla competizione Silver-Gold disputata a Morbegno; la squadra composta da Valeria Stevenazzi, Agata Zampini e Aurora Zampini conquista la medaglia d'oro con un esecuzione con palla e cerchio estremamente complessa e articolata, eseguita in maniera impeccabile.

Medaglia d'oro per l'Asd Ike con palla e cerchio

Questa squadra si riconferma campionessa regionale, dopo la medaglia d'oro conquistata anche nella scorsa gara; ginnaste esperte che sono per tutta l'Associazione un grande esempio di dedizione, di lavoro e di abilità tecnica. Conquista il primo gradino del podio e quindi medaglia d'oro anche per Aurora, ginnasta della squadra che ha partecipato nella stessa giornata anche al concorso individuale.

Ottime le sue esecuzioni al cerchio e alla palla, un insieme forza, eleganza e maestria hanno contraddistinto le sue esecuzioni in pedana, dandogli la soddisfazione di vincere con entrambe le specialità.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Soddisfazione completa per gli allenatori che hanno accompagnato le ginnaste Marta Daniela e Anita, orgogliose di tutte le loro ginnaste continueranno il lavoro in palestra, perché le competizioni non sono ancora finite.