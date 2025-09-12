Matteo Borsani medaglia d’oro nel tiro con l’arco

Matteo Borsani, di Cerro Maggiore, ha vinto la medaglia d’oro di tiro con l’arco.

Ancora uno straordinario piazzamento sul podio per Matteo Borsani, giovane talento di Cerro Maggiore: sua la medaglia d’oro nel tiro con l’arco (arco ricurvo) al World Games 2025 a Chengdu, in Cina, battendo in finale il britannico Patrick Huston con il punteggio di 61-58.

Bene gli azzurri

L’Italia ha ottenuto un’impresa storica nel tiro di campagna, piazzando sul podio tutti e tre gli arcieri qualificati, con Chiara Rebagliati che ha vinto l’argento e Roberta Di Francesco il bronzo.