Martina Rabbolini convocata per le Paralimpiadi

Dopo le tre medaglie d'oro ai Campionati italiani assoluti estivi, per Martina Rabbolini è arrivata la ciliegina sulla torta.

Di nuovo Olimpiadi per Martina Rabbolini

La nuotatrice di Villa Cortese è stata infatti convocata per i Giochi Paralimpici di Parigi, in programma dal 28 agosto all'8 settembre. La 26enne è reduce da una splendida performance a Brescia, dove lo scorso weekend si sono svolti gli Italiani che l'hanno vista primeggiare nei 100 rana, nei 100 dorso e nei 400 stile libero. Tre medaglie che si aggiungono al già lunghissimo elenco di allori conquistati dall'atleta del Team Insubrika e del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano e che fanno il paio con lo stupendo bronzo conquistato in primavera nei 100 rana agli Europei che si sono svolti a Madeira, in Portogallo.

La convocazione dopo una stagione da incorniciare

Ora Rabbolini si prepara per l'appuntamento più importante dell'anno. Per lei non si tratta della prima partecipazione ai Giochi: era già stata infatti alle Paralimpiadi di Tokio 2020. La convocazione arriva al termine di quella che lei stessa ha definito "una stagione da incorniciare, sin qua...".