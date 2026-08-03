Marco Restelli convocato nella Nazionale di basket

Un orgoglio per Boffalora sopra Ticino. «Desidero rivolgere, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, le più vive congratulazioni al giovane boffalorese Marco Restelli per la prestigiosa convocazione al Training Camp della Nazionale Italiana di Basket, in vista degli impegni di qualificazione ai Mondiali – afferma il sindaco Sabina Doniselli – Un traguardo importante che premia il talento, la determinazione, il sacrificio e l’impegno che Marco ha dimostrato in tutti questi anni, rappresentando un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Boffalora sopra Ticino. Vedere un giovane boffalorese vestire l’azzurro è un’emozione speciale e un esempio per tanti ragazzi che praticano sport. Con passione, costanza e dedizione si possono raggiungere risultati straordinari. A Marco vanno i nostri migliori auguri per questa nuova ed entusiasmante esperienza, con la certezza che saprà onorare al meglio i colori della Nazionale e portare con sé anche un po’ del cuore della nostra Boffalora».

La soddisfazione del suo Club

Anche il suo Club, la Ferraroni JuVi Cremona, esprime grande soddisfazione per la convocazione dell’atleta Marco Restelli, 22 anni, con la Nazionale Sperimentale, che si radunerà a Folgaria dal 10 al 13 agosto agli ordini del Ct Luca Banchi. «La convocazione rappresenta un importante riconoscimento per le qualità tecniche del giocatore, premiandone il percorso di crescita e il valore espresso nel corso della sua carriera – affermano i vertici della sua squadra – Per la società oroamaranto si tratta di un motivo di grande soddisfazione, che conferma il valore delle scelte compiute nella costruzione del roster e contribuisce a dare ulteriore visibilità al progetto tecnico della JuVi nel panorama cestistico nazionale. Tutta la società si congratula con Marco per questo prestigioso traguardo e gli augura buon lavoro in vista dell’esperienza con la maglia azzurra».

L’emozione del giovane cestista

Da parte sua Marco Restelli non nasconde la sua emozione: «Quando ho letto “Sei stato convocato per il raduno della Nazionale Senior maschile”, all’inizio stentavo a crederci. Ero veramente contento della chiamata. Non nego che, dopo il raduno fatto con la nazionale Under22, avevo il sogno nel cassetto di arrivare a una convocazione per la nazionale maggiore. Il fatto che sia arrivata a pochi mesi di distanza è davvero stupendo – afferma – Sicuramente questa è un’estate che mi ricorderò per sempre, sia per la chiamata della Ferraroni JuVi Cremona in serie A2, ma anche e soprattutto per questa incredibile notizia del raduno della nazionale maggiore».