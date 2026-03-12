U.S. Legnanese 1913 ha presentato il calendario eventi della stagione 2026 firmato dalla storica società sportiva cittadina.

L’US Legnanese ha presentato il calendario di eventi sportivi 2026

Un calendario ricco e articolato che guarda allo sport come punto di partenza, ma non come unico orizzonte. L’obiettivo è duplice: consolidare il ruolo della U.S. Legnanese 1913 nel panorama sportivo e, allo stesso tempo, rafforzare la propria presenza nel tessuto culturale e sociale del territorio. Un impegno che punta a diffondere la pratica sportiva, promuovere valori educativi e costruire occasioni di incontro capaci di unire sport, cultura e comunità, mettendosi concretamente al servizio della realtà locale.

A fare gli onori di casa, accanto al sindaco Lorenzo Radice, all’Assessore con delega alla Qualità della Vita, Guido Bragato e al Presidente Commissione Sport, Letterio Munafo’, il Presidente della società sportiva cittadina, Luca Roveda, che ha guidato la mattinata accompagnando i presenti in un racconto fatto di valori, progetti e prospettive.

Nel suo intervento, Roveda ha ricordato come il nome della U.S. Legnanese 1913 sia oggi sinonimo di una rete di relazioni che va ben oltre l’attività agonistica.

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Forte e consolidato il legame con le istituzioni, dal Comune alla Regione Lombardia, sempre pronte ad accompagnare e sostenere le iniziative promosse dalla società. Un rapporto che si estende anche al mondo culturale, come dimostra la collaborazione con la Fondazione Famiglia Legnanese, con cui collabora per erogare borse di studio agli studenti più meritevoli.

I PROGETTI CON LE SCUOLE

Numerosi i progetti rivolti ai giovani con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva e diffondere una cultura della mobilità sostenibile. Tra questi, il progetto BricksLab ecosistema digitale per lezioni multimediali interattive destinato a tutte le scuole per affrontare temi quali la sicurezza stradale e l’uso consapevole della bicicletta.

SPORT E CULTURA, UN BINOMIO VINCENTE

Lo sport diventa anche occasione di incontro e riflessione. Ne è esempio BiciInFesta, evento pensato per coinvolgere l’intera città, cosi’ come il ciclo di appuntamenti con personalità del mondo sportivo e autori che, nel corso dell’anno, animamo la vita culturale cittadina e rafforzano le sinergie con le imprese del territorio.

MOBILITA’ SOSTENIBILE E CITTADINANZA

La U.S. Legnanese 1913 ha contribuito al progetto di mobilità sostenibile promosso dal Ministero e da ANCI e portato avanti dall’amministrazione comunale per potenziare la ciclabilità cittadina.

SPORT SEMPRE PIU’ INCLUSIVO

Sempre piu’ inclusiva e attenta alla partecipazione femminile, la società promuove la presenza delle donne nello sport sostenendo la partecipazione di squadre di cammino e di corsa rosa nelle manifestazioni cittadine e valorizzando il ciclismo femminile con il Trofeo Rosa.

IL CUORE RESTA LO SPORT

E’ naturalmente lo sport il cuore pulsante dell’attività della U.S. Legnanese 1913. Un settore in costante crescita, come dimostrano l’aumento dei tesserati nelle tre sezioni – ciclismo, running e triathlon-, e i numeri sempre piu’ importanti registrati sui propri canali social e sul sito web. Ed è proprio lo sport ad aver scandito il momento chiave della mattinata: la presentazione del calendario eventi 2026.

IL VIA CON IL CICLISMO GIOVANILE

La stagione si aprirà domenica 29 marzo p.v. con due appuntamenti ormai entrati nella storia della società: il 52ª Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, riservato alle categorie Allievi Uomini e Ragazzi Uomini, seguito dalla 106ª Targa d’Oro Città di Legnano – Memorial Mauro Mezzanzanica, prima tappa del Trofeo Rosa e prova valida per il Campionato Provinciale Milano FCI per le categorie Allieve Donne ed Esordienti Donne.

Una novità caratterizzerà entrambe le gare: partenza da Bicimania, quest’anno quartier generale delle manifestazioni e sede delle premiazioni, con arrivo nella vicina via Salvatore Quasimodo.

DANILO GOFFI OSPITE SPECIALE

Dalle due ruote si passa alla corsa a piedi.

A tenere a battesimo le prove podistiche della U.S. Legnanese 1913 è stato un ospite d’eccezione, il maratoneta Danilo Goffi. Ex atleta professionista di caratura internazionale, con un pb di 2h08’33” ottenuto alla Maratona di Rotterdam, piu’ volte campione italiano in varie discipline di fondo e mezzofondo, vicecampione europeo e campione europeo a squadre sui 42 km ai Campionati Europei di Budapest 1998, Goffi ha intrattenuto i presenti con alcuni episodi della propria carriera.

Il campione, nervianese di nascita e parabiaghese d’adozione, ha raccontato con ironia di non sentirsi particolarmente a proprio agio sulle due ruote tanto da preferire ancora oggi correre a ritmi molto elevati per seguire, di corsa, gli atleti che allena evitando cosi’ la bicicletta.

LE STRALEGNANESI TRA SPORT E STORIA

In attesa di vederlo acquisire confidenza con la bicicletta grazie agli amici della U.S. Legnanese 1913, è facile immaginare Danilo Goffi al via della StraLegnanese di domenica 10 maggio p.v. e della StraLegnanese by Night di venerdì 11 settembre p.v.

La prima propone due percorsi non competitivi di 5km e 10km tra le vie di Legnano, a ritmo libero, e segna l’avvio sportivo delle celebrazioni per l’850° anniversario della Battaglia di Legnano. Il logo della manifestazione riprende infatti il braccio armato e la spada di Alberto da Giussano per ricordare lo scontro del 29 maggio 1176 tra l’esercito imperiale di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda. Svelata anche la nuova maglia amaranto della manifestazione, garantita ai primi mille iscritti.

Più breve ma altrettanto suggestiva la prova notturna di settembre: 7km sotto le stelle per gli adulti, con due gare dedicate ai più piccoli da 800mt (9-12 anni) e 400mt (5-8 anni).

GRAN FINALE CON LA COPPA BERNOCCHI

Come da tradizione, gran finale sulle due ruote con la Coppa Bernocchi, in calendario lunedì 5 ottobre p.v.

La macchina organizzativa è già al lavoro e, pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli, ha anticipato un dato significativo: hanno già presentato richiesta di partecipazione sette squadre WorldTour e quattro ProTour, preludio a un’altra grande giornata di ciclismo internazionale a Legnano.