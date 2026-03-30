Una giornata di sole resa pero’ impegnativa da un vento fastidioso, ha segnato l’apertura della stagione ciclistica organizzata dalla U.S. Legnanese 1913.

L’Us Legnanese ha aperto la stagione ciclistica

Un avvio sulle due ruote all’insegna dei giovani e con una significativa presenza femminile, elemento sempre più centrale nel movimento.

Per la prima volta, il quartier generale della manifestazione è stato allestito in via Jucker a Legnano, presso BiciMania, punto di riferimento logistico per il 52° GP Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni e per la 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, prova, quest’ultima, valida come Campionato Provinciale Milano FCI e come tappa del Trofeo Rosa 2026.

GP PINO COZZI: RAVASI VINCE ALLO SPRINT

Sono stati 93 gli iscritti al 52° GP Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, gara che ha aperto il programma della giornata.

Dopo il ritrovo alle 7:00 per le operazioni logistiche e il trasferimento al km zero, la partenza è stata data alle 9:15 dalla Rotonda Orsa di Gorla Minore. Al via, gli Allievi Uomini FCI classe 2010 e 2011 sulle orme dei grandi nomi del ciclismo come Filippo Ganna, vincitore di questa prova nel 2011.

La corsa, articolata su un circuito di 59,95km, si è sviluppata con il gruppo compatto. La svolta è arrivata nel secondo giro con una fuga a sette, tra cui il portacolori della U.S. Legnanese Young, Gilmar Esposito, poi ripreso dal gruppo nel corso del terzo giro.

L’epilogo è stato quindi uno sprint ristretto: a imporsi, Lorenzo Ravasi della Bustese Olona a.s.d., che ha chiuso in 1h24’00”, precedendo Alex Rey Bramati/Team Senaghese Guerrini e Andrea Tetoldini/Albia Orobia Biassono, accreditati con lo stesso tempo finale del vincitore.

TARGA D’ORO: MARININI REGINA TRA LE ALLIEVE

Dopo le premiazioni degli Allievi, spazio alla 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, valida come prova del Campionato Provinciale Milano FCI e tappa del Trofeo Rosa.

Grande partecipazione tra le Allieve Donne FCI: 114 iscritte, 105 partenti. Il percorso, identico a quello dei ragazzi, prevedeva tre giri nella Valle Olona con le salite di Solbiate Olona (GPM) e di Prospiano a Gorla Minore a selezionare il gruppo.

La prova è stata condizionata da una caduta nel primo giro che ha spezzato il peloton, fortunatamente senza gravi conseguenze per le atlete coinvolte. Numerosi gli allunghi sugli strappi, con continui ricompattamenti nei tratti pianeggianti.

Nel giro finale, affrontato ad alta velocità, la corsa si è risolta in volata su via Quasimodo a Legnano: vittoria per Nina Marinini del Team Biesse Carrera Premac in 1h42’00”, davanti a Emma Cocca dello Sport Club Brescia – Flanders Love Fiorenzo Magni, e a Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini a.s.d..

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ESORDIENTI: VOLATE DECISIVE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE

Stessa dinamica anche per la gara riservata alle Esordienti Donne FCI 1° anno e 2° anno, con il vento ancora una volta protagonista insieme a diversi tentativi di allungo sulle salite, tutti pero’ sempre ricuciti dal gruppo.

Tra le Esordienti 1° anno con 46 partenti, vittoria per Greta Mocellin/U.C. Giorgione, davanti alla compagna di squadra Gaia Basso, terza classificata; argento per Sara Neri/BiciFestival – tempo di gara: 47’00” per coprire i 29,90km del percorso.

Tra le Esordienti 2° anno – 44 le atlete al via-, successo per Carlotta Casarotti/Off. Alberti U.C. Val d’Illasi, che ha preceduto Aurora Cerame della S.C. Cesano Maderno, e Alessandra Luna della Scuola Ciclismo Verso l’Iride, tutte accreditate con il tempo finale di 47’00”.

CAMPIONATO PROVINCIALE FEMMINILE E TROFEO ROSA

La giornata e, nello specifico, la 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, assegnava anche i titoli provinciali Milano FCI.

En plein per la S.C. Busto Garolfo per la categoria Esordienti Donne FCI: Giorgia Nardelli, primo anno, e Maira Geroli, secondo anno, sono le nuove campionesse provinciali. Tra le Allieve Donne FCI, titolo a Martina Pianta /S.C. Cesano Maderno.

Per il Trofeo Rosa 2026, guidano invece la classifica: Nina Marinini del Team Biesse Carrera Premac tra le Allieve; Sara Neri/BiciFestival tra le Esordienti 1° anno, e Letizia Pellegrini/U.C. Donoratico tra le esordienti 2° anno.

LA SODDISFAZIONE DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

Soddisfazione nelle parole del Presidente della U.S. Legnanese 1913, Luca Roveda: “Nonostante il vento forte, siamo molto soddisfatti della grande partecipazione alle tre prove di giornata, e in modo particolare, della risposta delle categorie femminili. Investire nello sport giovanile e valorizzare il ciclismo femminile significa costruire il futuro di questo movimento, dando spazio, opportunità e visibilità alle nuove generazioni.

Un ringraziamento sincero va anche ai nostri sponsor, il cui prezioso supporto rende possibile l’organizzazione di eventi di questo livello: Banco BPM, Metallurgica Legnanese, Soevis – Società Energetica Italiana, Profilati Lonatesi, GB Ambrosoli, CD Elettrica, Officinaidee adv e Roveda Assicurazioni.

Queste gare sono anche un momento di ricordo: di Elio Barlocco, figura storica del ciclismo legnanese e dirigente di riferimento della nostra società fino ai vertici federali; di Roberto Brugnoni, piu’che un amico per la U.S. Legnanese: una persona su cui contare, sempre presente in sede e, come fotografo ufficiale, appassionato interprete di tutte le nostre corse; e di Mauro “Il Mezza” Mezzanzanica, presidente carismatico capace di lasciare un segno indelebile nella nostra storia. A loro va il nostro Pensiero, con gratitudine e con affetto.”