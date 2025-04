L'Us Dairaghese inaugura la stagione 2025 con tre grandi eventi

Con l’arrivo della primavera, riparte la stagione agonistica della Us Dairaghese Ciclismo Asd, società storica del panorama ciclistico lombardo.

L'Us Dairaghese scalda i pedali in vista di tre grandi eventi

Saranno tre gli eventi principali che segneranno l’inizio dell’attività su strada: il debutto stagionale dei Giovanissimi, la tradizionale 49esima Coppa Comune di Dairago e l’attesissima randonnée Dairando. Un programma ricco che coinvolgerà atleti, appassionati e tutto il territorio, consolidando ancora una volta il ruolo dell'Us Dairaghese come punto di riferimento per il ciclismo giovanile e amatoriale.

Sabato 5 aprile il debutto dei Giovanissimi al Trofeo Arianese

Il primo appuntamento sarà sabato 5 aprile, con il debutto stagionale dei Giovanissimi nel 15esimo Trofeo Arianese Antonio alla memoria, che si terrà a Biringhello (Rho). Una gara attesa con grande entusiasmo dai giovani atleti, che avranno l’opportunità di testare la preparazione invernale e affrontare la prima sfida dell’anno. Il ritrovo è fissato alle 12.30 alla pista ciclistica di via Labriola, con partenza alle 14.30 e arrivo previsto per le 17.30. A rappresentare l'Us Dairaghese Ciclismo saranno i talenti più promettenti delle categoria Giovanissimi. In particolare, tra i G1: Leonardo Benazzi, Matilde Fuccello e Giovanni Bonomi; tra i G2, Daniele Caierani; tra i G3, Enea Piazza e Luca Federico; tra i G4, Fabio Rizzo; e infine, tra i G5, Simone Caierani e Gioele Fuccello. I tecnici Matteo Bandera, Federico Lualdi e Danilo Olgiati seguiranno i ragazzi con passione e competenza. Un appuntamento emozionante, che darà il via alla stagione con il giusto spirito di squadra e competizione.

Domenica 13 aprile la 49esima Coppa Comune di Dairago

A pochi giorni di distanza, domenica 13 aprile, sarà il momento di uno degli eventi più attesi del calendario ciclistico locale: la 49esima Coppa Comune di Dairago, riservata alla categoria Allievi e valida come Campionato provinciale. La competizione, che ogni anno richiama i migliori giovani talenti della Lombardia e delle regioni vicine, si svolgerà su una distanza complessiva di 63,2 chilometri, suddiviso in otto giri, attraversando Dairago, Villa Cortese, Busto Garolfo e Olcella. Il ritrovo per gli atleti è previsto alle 7.30 in via Damiano Chiesa, con partenza alle 9.30 e arrivo atteso intorno alle 11.30 in via Circonvallazione. In palio, numerosi trofei e coppe in memoria di storici sostenitori della disciplina. Un evento che rappresenta non solo un’occasione di competizione, ma anche un importante momento di aggregazione per il territorio e per tutti gli appassionati delle due ruote.

Giovedì 1 maggio la randonnée Dairando (con Pasta party finale)

Il mese di aprile si concluderà con un appuntamento speciale, pensato per tutti i ciclisti, in particolare per il mondo amatoriale delle due ruote: la Dairando, la randonnée organizzata dall'Us Dairaghese, in programma per giovedì 1 maggio. Un’esperienza unica, che porterà i partecipanti alla scoperta di percorsi affascinanti. Tre le opzioni disponibili: il percorso da 100 chilometri, ideale per chi vuole cimentarsi in una sfida alla portata di tutti, il percorso da 200 chilometri, pensato per i più allenati e resistenti, e il percorso Gravel, dedicato agli amanti della natura e delle strade sterrate.

La partenza avverrà alla francese, tra le 7.30 e le 8.30, dal centro Apad di Dairago. Le iscrizioni sono aperte online al costo di 15 euro fino al 30 aprile su www.audaxitalia.it, oppure direttamente in loco il giorno della partenza al prezzo di 20 euro. A fine evento, i partecipanti potranno rifocillarsi e condividere le emozioni della giornata con un Pasta party, organizzato in collaborazione con Apad Dairago.

Tre eventi nel segno di un'unica grande passione: il ciclismo

Tre eventi, un’unica grande passione: il ciclismo. L'Us Dairaghese invita tutti gli appassionati a partecipare e a sostenere gli atleti in questo inizio di stagione, tra competizione, divertimento e spirito di squadra, e rivolge "un sincero ringraziamento all'Amministrazione comunale di Dairago, ai volontari e a tutti gli sponsor che, con il loro supporto, rendono possibili questi eventi e contribuiscono al successo del nostro progetto ciclistico".

Nella foto di copertina: la partenza di una precedente edizione della Coppa Comune di Dairago