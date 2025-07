le ottime prestazioni

Una partita dominata fin dal primo inning, con i giovani rhodensi che hanno imposto il proprio ritmo e non hanno mai concesso spazio agli avversari

Il diamante di Rho continua a brillare. Sabato scorso, l’U18 del Rho Baseball ha messo in scena una prestazione da manuale, travolgendo il Codogno con un netto 13 a 1.

L'Under 18 del Rho baseball vola con i risultati

Una partita dominata fin dal primo inning, con i giovani rhodensi che hanno imposto il proprio ritmo e non hanno mai concesso spazio agli avversari. Una vittoria che vale il primato in classifica e che lancia la squadra verso la sfida serale di mercoledì contro Legnano, con l’entusiasmo alle stelle e la consapevolezza delle fasi nazionali sempre più vicine.

Anche la prima squadra ha dato spettacolo nel doppio confronto contro Ares. Gara 1 è stata una vera maratona: quattro ore di battaglia, extra inning e un finale amaro con una sconfitta per 9 a 8, nonostante un’incredibile rimonta. Ma è nella seconda sfida che il Rho ha mostrato carattere e determinazione: vittoria per 13 a 6, costruita con pazienza, punto dopo punto, in un altro lungo pomeriggio di quasi quattro ore di gioco.

Il prossimo appuntamento in programma

Il prossimo appuntamento? Sabato, doppio incontro contro Brescia. Un banco di prova importante per testare la continuità e la crescita di un gruppo che, settimana dopo settimana, sta dimostrando solidità, talento e spirito di squadra.

Il Rho Baseball non è solo una squadra: è un progetto che cresce, inning dopo inning.