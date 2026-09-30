L’Under 15 e l’Under 18 del Rho Baseball a caccia delle Final Four nazionali

L’Under 15 ha superato Boves e Seveso Cubs, mentre l’Under 18 ha chiuso al primo posto il campionato lombardo

Non sono più soltanto i “ragazzini terribili” che sorprendono gli avversari. Oggi le formazioni giovanili del Rho Baseball rappresentano una realtà consolidata del panorama nazionale, capace di abbinare qualità tecnica, maturità tattica e continuità di risultati.

Lo dimostrano ancora una volta le squadre Under 15 e Under 18, entrambe protagoniste nelle fasi decisive della stagione.

Under 15: talento, adattamento e forza offensiva

L’Under 15 rhodense ha conquistato l’accesso alle semifinali nazionali al termine di un weekend intenso e ricco di emozioni, superando prima i Boves e successivamente i Seveso Cubs.

La sfida più impegnativa si è rivelata quella disputata sabato sul diamante dei Boves, terminata con il punteggio di 13-11 per il Rho.

Un campo dalle dimensioni più contenute rispetto a quello di casa, capace di modificare sensibilmente l’approccio alla gara. In queste condizioni era fondamentale interpretare correttamente la partita, adattando strategie difensive e offensive a spazi ridotti che favorivano battute profonde e giocate ad alto rischio.

I giovani rhodensi hanno dimostrato grande maturità, gestendo la gara con lucidità e trovando il giusto equilibrio tra lavoro sul monte di lancio e produzione offensiva.

Emblematici i tre fuoricampo messi a segno dalla formazione lombarda, capaci di indirizzare una partita combattuta fino all’ultimo inning.

Nella seconda sfida contro i Seveso Cubs, usciti sconfitti dal confronto con Boves, il Rho ha confermato la propria solidità imponendosi per 11-5 grazie a una prestazione completa sia in difesa sia nel box di battuta.

Due vittorie che valgono l’approdo al turno decisivo.

Ad attendere i ragazzi del Rho ci saranno infatti due delle formazioni più accreditate del panorama italiano, San Martino Buon Albergo e Cervignano.

L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 10 sul campo di San Martino Buon Albergo, in una giornata che potrebbe aprire le porte alle Final Four nazionali.

Under 18: una squadra cresciuta con l’ambizione delle grandi

Se l’Under 15 arriva a questo appuntamento dopo un percorso ricco di battaglie sul campo, l’Under 18 si presenta da protagonista annunciata.

La formazione rhodense ha infatti chiuso al primo posto il campionato lombardo, conquistando direttamente l’accesso alle semifinali e confermando il valore di un gruppo che da anni rappresenta uno dei punti di forza del vivaio rhodense.

Sabato 3 ottobre, sul diamante del Marco Pistocchi, i ragazzi di Rho affronteranno due avversarie di assoluto livello come Vercelli e Falcons, squadre esperte e abituate a competere nelle fasi finali delle competizioni nazionali.

Per molti di questi atleti si tratta della naturale prosecuzione di un percorso iniziato anni fa.

I “ragazzini terribili” delle categorie giovanili sono cresciuti, mantenendo però intatta la fame di vittorie che aveva caratterizzato le memorabili stagioni del 2022 e del 2023.

Oggi quel gruppo può contare su maggiore esperienza, consapevolezza e qualità tecnica.

L’obiettivo è chiaro: conquistare un posto tra le quattro migliori squadre d’Italia e continuare a scrivere una delle pagine più significative della storia recente del baseball giovanile rhodense.

Un vivaio che guarda lontano

La presenza contemporanea di Under 15 e Under 18 in questa fase della competizione rappresenta molto più di un risultato sportivo.

È la conferma della solidità di un progetto tecnico che negli ultimi anni ha saputo sviluppare talenti, formare giocatori e costruire una cultura della competizione capace di portare il nome di Rho tra le migliori realtà del baseball giovanile italiano.

Non si tratta di un risultato estemporaneo. Dal 2022 il Rho Baseball è presenza fissa nelle semifinali nazionali con due categorie giovanili: prima Under 12 e Under 15, oggi Under 15 e Under 18.

Le Final Four raggiunte dall’Under 12 nel 2022 e nel 2023 rappresentano le tappe più prestigiose di un percorso che continua ancora oggi.

Molti dei protagonisti di quelle imprese sono infatti cresciuti e vestono ora la maglia delle squadre che si giocheranno l’accesso alla fase finale della stagione.

Due categorie, una stessa identità: crescere attraverso il lavoro quotidiano, senza smettere di sognare.

Il prossimo fine settimana dirà se il percorso di crescita del settore giovanile rhodense potrà regalare un’altra pagina da ricordare.