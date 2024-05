Ultima partita stagionale che sigla il successo finale per gli Under 13 della Rari Nantes Legnano nel campionato PallaNuotoItalia.

L'under 13 della Rari Nantes Legnano vince il Campionato

Qualche brivido, dopo il vantaggio iniziale contro Quanta Club, ma la squadra non si è disunita e ha vinto l’ultimo match per 8-7, con una tripletta a testa per Ladina e Cristiano e doppietta di Ventura. 27 punti, 9 vittorie su 10 partite, +59 di differenza reti e la promozione in categoria superiore sono lo score finale di una splendida stagione per i ragazzi di un orgoglioso Marco Borsa che bissa il trionfo dello scorso anno.

PN Quanta Club-RNL: 7-8 (Parziali: 0-4, 2-0, 3-3, 2-1)

Marcatori RNL: Ladina 3, Cristiano 3, Ventura 2

Sconfitta per le altre squadre in acqua

Nella stessa giornata, non riesce invece l’exploit agli U15 B1, sempre allenati da Borsa, che pagano più di un errore al tiro e in difesa si devono infine arrendere per 7-3 contro Acquarè Franciacorta.

RNL: Acquarè Franciacorta: 3-7 (Parziali: 1-3, 1-2, 1-1, 0-1)

Marcatori RNL: Dipalo 1, Lavazza 1, Bodini 1

Sconfitta (8-5) anche per gli Over 22 contro PN Leinì. Troppe le ingenuità in difesa per i legnanesi, mentre Leinì dimostra perché sia meritatamente in testa alla classifica.

PN Leinì-RNL: 8-5 (Parziali: 2-0, 3-1, 3-2, 0-2)

Marcatori RNL: Megale 4, Rosa 1

Infine, gli Under 19 fanno correre qualche brivido al Direttore Sportivo Gojko Separovic. In lotta per il secondo posto in classifica, ingolositi dai giochi della differenza reti in classifica, i ragazzi forzano i tiri e rischiano contro l’ultima classificata Derthona, ma tornano sul pezzo e portano infine a casa la vittoria per 6-5.

RNL-Derthona: 6-5 (Parziali: 3-2, 0-2, 3-0, 0-1)

Marcatori RNL: Valentini 5, Caccia 1