Capriolo salvato dal Parco della Fossa di Bià

Vasta operazione questa mattina , lunedì 20 maggio 2024, al parco della Costituzione di Abbiategrasso per tentare di catturare ,salvare e liberare un capriolo che da due settimane circa girovagavano sotto gli occhi dei cittadini nel Parco della Fossa. Il pericolo era che l’animale potesse, impaurito dai movimenti della città, tentare la fuga all’esterno dell’area verde, incappando nel traffico e rischiando di finire sotto qualche mezzo .

Salvataggio all’alba

Un’operazione non semplice, programmata e partita all’alba di oggi, lunedì 20 maggio 2024, quando squadre di agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso, in sinergia con personale di Città Metropolitana e Ats, hanno avviato le operazioni di recuperato, mettendo delle rete di contenimento per tentare di attirare l’animale, sedarlo , prelevarlo e rimetterlo in sicurezza nel suo habitat naturale.

Il tutto distante dal frastuono della città che si risveglia, per garantire serenità all’animale, che una volta sedate è stato messo in salvo e riportato nel Parco del Ticino dove ora può girare liberamente lontano dai pericoli del traffico. Un’operazione congiunta che ha permesso di mettere in salvo l’animale.

“Siamo riusciti a catturalo e ricollocarlo nel suo habitat naturale, grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Abbiategrasso , Città Metropolitana , Ats e Parco Ticino , il tutto si è svolto nelle prime ore del mattino per garantire la tranquillità dell’animale stesso – ha confermato l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Chiara Bonomi - Attualmente è libero e sta bene”.

Un lieto fine che teneva con il fiato sospeso i cittadini che da giorni segnalavano la sua presenza. La difficoltà stava nel recuperarlo senza provocare reazioni pericolose per il capriolo, che impaurito poteva tentare la fuga rischiando di provocare qualche incidente. Il recupero è andato a buon fine, l’operazione è stata necessaria perché il capriolo si era stabilito in un ambiente con consono alla sua sicurezza. Per organizzare il recupero erano stati chiusi anche i varchi d’ ingresso al parco.