Lumezzane batte i Knights e vince il Memorial Morello

L’inizio della partita è un po’ lento con il primo canestro da tre di Sodero dall’angolo che arriva dopo diversi minuti. Le squadre provano a correre ma si vede che le gambe vanno poco e il punteggio rimane in equilibrio fino alla tripla di Mastroianni del 11-9. Con poca continuità, le squadre si scambiano dei canestri: Varaschin mette il centro del pareggio, Scali va sulla linea di fondo, Angarica la infila da lontano, fino al doppio libero di Mastroianni del 20-22 simile al 20-24 del 10’.

Legnano pareggia subito sul 24-24, ma un po’ di confusione caratterizza i primi 4’ del secondo periodo. Lumezzane allunga con Siberna sul 24-28, e poi sul 33-28 ma Scali e Oboe dalla distanza, tengono i Knights sul 33-35. Negli ultimi 3’ Legnano fa fatica a trovare la via del canestro, mentre Lumezzane ha degli spunti interessanti che si concretizzano nel 36-41 di metà tempo.

Alla ripartenza del terzo periodo Legnano prova alzare l’intensità difensiva e in un paio di azioni si riporta con i liberi di Stepanovic sul 46-46; 50-50 con la tripla di Sodero e 52-50 con il contropiede di Oboe. Dopo il timeout obbligato di Lumezzane, i liberi di Quinti portano avanti Legnano sul 55-51, ma il quarto si chiuderà 58-60 per Lumezzane con la tripla finale di Galassi.

Il quarto periodo non passerà nell’antologia del basket contemporaneo; una sequela di errori da entrambe le parti, mostrano squadre stanche e con idee un po’ confuse e in 3’ l’unico punto sul tabellone è un libero di Oboe. Tra il 34’ e il 38’ Legnano colleziona una serie di palle perse in sequenza che la lasciano andare Lumezzane sul 59-67. Scali e Sodero provano ad accorciare l’elastico sul 63-69, ma negli ultimi minuti Legnano mostra grande stanchezza e il XIV Morelli va a Lumezzane per 64-77 con Ohenhen MVP della manifestazione.