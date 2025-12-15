Gara prenatalizia per i Knights di Legnano, che non hanno grande tradizione in questi tipi di partite, che oggi vede come ospite la lanciatissima Orlandina degli ex Palermo e Antonietti.

L’Orlandina vince in casa dei Knights

Settimana travagliata per Legnano che recupera in extremis Sodero e Riva, dopo 7 giorni più di passione che natalizi.

La gara inizia subito con pochissimo spettacolo e tanta ruvidità.

Gli errori si susseguono con Rapetti ad aprire le marcature, seguito da Scali.

Rapetti è molto ispirato e mette ancora 5 punti per il 2-7, tamponato ancora da Scali con un gioco da 3 punti.

Le squadre giocano a viso aperto, ma senza grande costrutto con azioni farraginose e poco fluide; Palermo segna da 2, Stepanovic da 3 e a metà quarto il punteggio è 8-9.

La schiacciata di Stepanovic da il primo vantaggio ai Knights, ma Palermo e Jasaitis riportano davanti i siciliani.

Su finire del quarto Simon mette la tripla del +6 Orlandina, con Cizauskas e Mastroianni a ricucire fino al 20-22 del 10’.

Secondo periodo molto simile al primo: si alza la fisicità si abbassa a livelli minimi la precisione.

Sodero e Oboe combinano per 5 punti del 28-27, Palermo segna da 3 e Oboe ancora da 2 per il 30-30, che inaugura un lungo periodo di minimi vantaggi.

Piccoli break danno alternativamente la leadership a una delle due squadre, che non prendono mai un vantaggio significativo come dimostra anche il 46-43 del 20’.

La seconda parte del match

Dopo la pausa lunga, Oboe e Cizauskas mettono il +7 Legnano, ma la Infodrive accorcia con Jasaitis che segna 8 punti in fila.

La SAE Scientifica Soevis ci riprova con Stepanovic e Oboe, arrivando poi al +9 del 64-55 con Sodero.

Il finale del quarto però è biancazzurro e Rapetti, Gatti e Simon mettono il parziale positivo per l’Orlandina che chiude avanti al 30’ sul 67-68.

All’inizio del quarto periodo Sodero firma un personalissimo 5-0 contenuto dalla tripla di Contento del 73-71, che segna anche il canestro del pareggio.

Simon Schiaccia in contropiede e De Capitani mette la tripla del 76-75 in entrata nei 5’ minuti finali.

Le squadre vanno a braccetto fino al 79-79, a sparigliare la tripla di Bertetti, anche se i Knights pareggiano nuovamente sul 82-82.

Ultimo minuto piuttosto convulso, dove i Knights mettono solo 2 punti mentre Capo d’Orlando segna in pratica solo dal tiro libero per l’84-90 finale.

Una gara che per certi momenti ha vissuto momenti grigi di kafkiana memoria dove la paura è stata triplice essenza, ma come si sa, è più facile essere permalosi che capire.

Fortunatamente o sfortunatamente, in questo campionato non c’è tempo per pensare al latte versato, ma bisogna già preparare la prossima gara con Piacenza di mercoledì 17/12.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – INFODRIVE CAPO D’ORLANDO 84-90 (20-22, 26-21, 21-25, 17-22)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 18 (2/7, 4/7), Guglielmo Sodero 17 (2/3, 2/5), Vytenis Cizauskas 15 (3/5, 1/2), Francesco Oboe 14 (4/11, 2/3), Guido Scali 11 (5/5, 0/1), Francesco De Capitani 3 (0/1, 1/2), Mattia Mastroianni 3 (0/0, 0/4), Alessandro Riva 3 (1/1, 0/2), Andrea Quinti 0 (0/1, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Vytenis Cizauskas 7) – Assist: 15 (Arsenije Stepanovic, Guglielmo Sodero 4)

Infodrive Capo d’Orlando: Gianmarco Bertetti 17 (1/2, 3/5), Luca Antonietti 14 (4/6, 1/1), Jacopo Rapetti 13 (3/9, 1/1), Ugo Simon 11 (1/2, 2/3), Marco Contento 11 (2/2, 2/8), Simas Jasaitis 10 (2/5, 2/8), Matteo Palermo 8 (1/1, 2/2), Vittorio Moltrasio 4 (1/1, 0/0), Patrick Gatti 2 (1/2, 0/4), Franco Gaetano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Jacopo Rapetti, Marco Contento , Simas Jasaitis, Matteo Palermo 4) – Assist: 19 (Gianmarco Bertetti 5)