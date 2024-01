L’ora della verità per l'Ardens Sedriano

Il nuovo anno inizia con il botto per l'Ardens Sedriano. Alla ripresa del campionato di Divisione Regionale 1, subito una partita il cui risultato avrà un peso più che mai determinante sul prosieguo della stagione.

Sfida per mantenere la vetta

Domenica 7 gennaio 2024, alle 17:30, sarà Binzago l'avversario di giornata. La squadra di coach Grassi è attualmente prima, a parimerito con Sedriano e Mojazza Milano, e ha confermato il suo ruolo di candidata alla promozione finale. Coefficiente elevato di esperienza e pericolosità, in cui si elevano Bosa, Galli e Spreafico, i tre maggiori pericoli dal punto di vista realizzativo (tutti in doppia cifra di media), e non gli unici su ogni lato del campo, considerando il potenziale di tutto il roster. All'andata, in fase embrionale del torneo, l'Ardens cadde per 75-62.

Duro lavoro durante le festività

Da quel giorno Sedriano ha ingranato la marcia, totalizzando una striscia aperta di 10 vittorie consecutive. Il lavoro durante le festività è servito per mantenere la condizione ottimale in vista di questa partita, in cui sarà davvero importante vincere per mantenere il vantaggio con le dirette concorrenti per il girone Gold, cercando anche di ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto.

Ancora una volta, appello alla cittadinanza di colmare i gradoni del PalaSport di Via Allende (ingresso gratuito), per tifare i colori biancorossi in questa partita di vitale importanza!