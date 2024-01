Aggressione a Sedriano: due persone in ospedale

Aggressione a Sedriano: è quanto sarebbe successo in via Primo Maggio intorno alle 17.35 di oggi, giovedì 4 gennaio 2023.

Chiamati i soccorsi in via Primo Maggio

In un primo momento i soccorsi sarebbero stati allertati per un malore, ma quando sono arrivati sul posto, in codice rosso, hanno capito che la situazione era differente.

In via Primo Maggio a Sedriano infatti erano presenti due persone, un ragazzo di 21 anni e una donna di 42, che hanno riferito di essere state aggredite da una terza persona.

Due persone portate in ospedale

Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per capire la dinamica di quanto avvenuto.

Sia il 21enne sia la donna di 42 anni hanno riportato contusioni multiple e sono stati accompagnati in ospedale a Magenta in codice verde.

Al momento l'evento risulta essere al vaglio delle Forze dell'ordine.