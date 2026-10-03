L’Olimpia Milano ha una casa anche a Rho

Nato il club, che si appoggia a quello di San Giuliano Milanese, che avrà sede al bar Eureka di via Giusti

La Pallacanestro Olimpia Milano, la storica società cestistica delle scarpette rosse fondata nel lontano 1936, adesso ha una casa anche a Rho.

La prima sede del club, che si associa a quello già esistente di San Giuliano Milanese, sarà al bar Eureka

La prima sede del club, che si associa a quello già esistente di San Giuliano Milanese, sarà al bar Eureka di via Giusti, che diventa sempre di più il luogo di ritrovo degli sportivi rhodensi visto che hanno già sede il Milan Club e l’Inter club.

All’Eureka bar si potranno dunque vedere tutte le partite di campionato e di coppa

Alla presentazione del club dell’Olimpia Pallacanestro Milano che conta oggi 240 iscritti, avvenuta nei giorni scorsi al parco Europa, c’era anche il presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella. All’Eureka bar si potranno dunque vedere tutte le partite di campionato e di coppa della società cestistica di Milano.