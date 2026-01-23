Logan Dykstra è il nuovo defensive coordinator dei Frogs Legnano

Logan Dykstra, è originario del Minnesota e si è formato alla University of Sioux Falls in South Dakota

Logan Dykstra arriva nello staff tecnico dei FROGS Legnano come Defensive Coordinator per la stagione IFL 2026, portando ulteriore qualità ed esperienza nel coaching team neroargento guidato dall’Head Coach e OC Cody Kent.

Logan Dykstra, è originario del Minnesota e si è formato alla University of Sioux Falls in South Dakota. Ha giocato come Defensive End e dal 2022 ha ricoperto ruoli di leadership ai massimi livelli del Football Americano danese, prima come Head Coach e successivamente come Direttore Sportivo del team senior e Head Coach Under19 dei Søllerød Gold Diggers di Rudersdal (Danimarca), team con una lunga tradizione nella National Ligaen (prima divisione del football americano danese). Sotto la sua guida, il team senior ha raggiunto due finali del campionato nazionale (Mermaid Bowl), nel 2022 e nel 2023.

Con questo ulteriore ingresso, i FROGS Legnano rafforzano ulteriormente il coaching staff, puntando a valorizzare i propri talenti e spingere sulla crescita del livello competitivo della squadra, in linea con gli ambiziosi obiettivi della società per la stagione 2026.