Lo sport si è messo in mostra, tanta gente alla «Vetrina 2026»

Un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città di Rho, una giornata dove i ragazzi e le famiglie hanno potuto scoprire corsi, orari, costi e ricevere tutte le risposte ai dubbi che avevano. E’ stata un successo l’edizione 2026 della Vetrina dello Sport svoltasi anche quest’anno nel posteggio di Villa Burba in via Cornaggia.

Stand delle associazioni sportive, esibizioni, prove pratiche e tanta gente

Stand delle associazioni sportive, esibizioni, prove pratiche e nella mattinata anche la presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo Sport Alessandra Borghetti che hanno fatto visita a tutti i gazebo presenti sul piazzale. «Il mondo sportivo rhodense è animato da persone spinte da grande passione e le tantissime discipline praticate meritavano di essere al centro dell’attenzione come è avvenuto oggi con la vetrina dello sport – ha affermato Borghetti – Questa manifestazione che si ripete ormai da diversi anni permette di far conoscere ogni realtà a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo nella nostra città. L’obiettivo è di accorciare le distanze e rafforzare i legami attraverso lo sport».

Dal calcio al basket, dal volley al baseball passando per la danza, la scherza, il pattinaggio e il rugby, c’erano veramente tutti

Dal calcio al basket, dal volley al baseball passando per la danza, la scherza, il pattinaggio e il rugby, c’erano veramente tutti nel posteggio di via Cornaggia per far conoscere le proprie società e le attività che verranno svolte da settembre fino al mese di giugno del prossimo anno.

Il Sindaco Orlandi: “Le nostre società aggregano bambini, giovani, persone di ogni età, sia chi sceglie l’agonismo sia chi vuole divertirsi”

«Le nostre società aggregano bambini, giovani, persone di ogni età; preparatori in grado di formare chi vuole solo divertirsi e chi sceglie l’agonismo; atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello», ha affermato il primo cittadino.

Dopo la visita di sindaco e assessore il via alla manifestazione, durata per l’intera giornata. Accanto ai gazebo delle diverse associazioni e discipline, è stato allestito un tatami dove si sono svolte diverse esibizioni e non sono mancati piccoli tornei di tiro a canestro, calcio e la possibilità di pattinare e giocare a tennis.