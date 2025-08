L'Mfk Bollate Softball espugna per due volte Saronno

l'ottima partenza

Dopo essere uscito indenne da una situazione di due corridori avversari sulle basi, il Bollate sblocca il risultato al secondo inning di gara uno

I Play Off della Serie A1 di Softball sono iniziati nel segno dell’MKF Bollate, capace di espugnare il campo dell’Inox Team Saronno con i punteggi di 6-3 e 9-0 nelle prime due partite di semifinale.

Le campionesse in carica – che hanno sfruttato tutta la potenza del proprio attacco, autore di ben quattro fuoricampo – hanno ora a disposizione due match point martedì 29 luglio, davanti al pubblico amico, per chiudere anzitempo la serie e qualificarsi così alle Italian Softball Series. Dall’altra parte, invece, l’Inox Team – che ha perso per infortunio De Luca in gara uno e Saviola nella seconda partita – dovrà analizzare con attenzione le due gare disputate, correggere gli errori commessi e provare ad allungare la semifinale.

Dopo essere uscito indenne da una situazione di due corridori avversari sulle basi, il Bollate sblocca il risultato al secondo inning di gara uno. Modrego apre l'attacco battendo un singolo. Nell'azione si infortuna a difesa del cuscino di prima base De Luca. La giocatrice spagnola raggiunge la seconda sul bunt valido di Slabá. Con un out, Longhi colpisce il singolo dell'1-0. Dopo la visita in pedana, Torre ottiene 4 ball da Toniolo, partente del Saronno, mentre la successiva volata di sacrificio di Costa vale il 2-0. La base intenzionale concessa a Eguchi riempie quindi tutti i cuscini. Bigatton si dimostra glaciale e colpisce un singolo da 2 RBI. La Inox Team non subisce il colpo e, anzi, al cambio campo accorcia il divario. Dopo i 4 ball ottenuti da Blazkova, Bartoli colpisce il fuoricampo del 4-2 contro Bigatton che carica il pubblico presente sulle tribune. La partita si accende del tutto e il Bollate risponde subito. Thomas legge alla perfezione il lancio di Toniolo e lo manda oltre le recinzioni per l'home run del 6-2 - in base c'era anche Slabá con 4 ball - che riporta l'inerzia del match a favore dell'MKF. Nel quarto inning il Saronno cerca di rientrare in partita con la valida di Rotondo che vale il terzo punto, ma Bollate tiene bene il vantaggio, grazie anche al buon rilievo di Nicolini, e si aggiudica la partita.

Gara due e seconda vittoria

In gara due il Bollate passa a condurre nel primo attacco con la valida di Elisa Cecchetti. Al cambio campo il Saronno prova a rispondere subito con i singoli di Marrone e Peterson, ma Greta Cecchetti, partente dell'MKF e alla fine lanciatrice vincente, ottiene il terzo out facendo battere un pop a Bartoli. Al quarto inning è ancora Thomas a mettere il timbro sulla partita, colpendo il secondo fuoricampo di giornata per il 2-0. Come avvenuto in precedenza, la Inox Team crea i presupposti per iscrivere il proprio nome a tabellone nel successivo attacco ma non riesce a concretizzare il colpito di Peterson e la valida di Blazkova. Il Bollate crea quindi il solco decisivo nel sesto inning. Cecchetti colpisce una valida interna. Nell'azione, per cercare l'out, Saviola si infortuna alla mano e viene sostituita. Modrego spinge la compagna in seconda con un bunt, ma Caudill ottiene il secondo out prima di concedere la base intenzionale a Thomas con i corridori in posizione punto. Longhi però si dimostra clutch e colpisce il doppio da 2 RBI a sinistra. Il successivo fuoricampo da 2 punti di Torre porta poi l'MKF Bollate sul 6-0. Nell'ultimo attacco le ragazze di Arocha segnano altre 3 volte grazie al triplo di Cecchetti e all'home run di Modrego per il definitivo 9-0.