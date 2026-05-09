Livorno vince gara 1 playoff contro Legnano

La partenza è promettente con la tripla di Stepanovic e il canestro di Scali; Livorno risponde subito con cinque punti di Leonzio e trova il primo vantaggio sul 9-5. Klyuchnyk mette il canestro dell’11-7, ma il gioco da tre punti di Oboe ristabilisce quasi la parità sull’11-10.Entrambe le squadre hanno buone percentuali e il punteggio è sempre piuttosto equilibrato; se Mastroianni mette la tripla del 13-14, Lucarelli segna da sotto per il -1 dei padroni di casa. Il canestro di Cizauskas e quello, di nuovo di Lucarelli, fissano il primo parziale sul 17-20.

Nel secondo periodo, Livorno parte con un parziale di 6-0 per il 23-20 che viene subito impattato con il gioco da tre punti di Mastroianni.

In generale, la Pielle sembra più sciolta e arriva al +4 con Donzelli e, dopo pochi minuti, al +6 con Ebeling.

Stepanovic infila la tripla del 31-27, con il quarto che si chiuderà poi sul 35-29 per i labronici.

Nel terzo periodo, dopo il canestro iniziale di Stepanovic, Livorno inserisce il turbo e con Gabrovsek tocca per la prima volta il +10 del 43-33.

Sodero prova a suonare la carica con una tripla dall’angolo, ma la Pielle è molto più in palla e trova di nuovo la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Venucci del 48-37, allungando a fine quarto sul 59-43.

Ultimo quarto, dove la gara è già virtualmente chiusa, con Livorno che flirta più volte con il +20, toccando il massimo vantaggio sul 74-51 e chiudendo 76-59.

Gara uno va a Livorno e domenica secondo capitolo della saga, sempre in Toscana, alle 18.