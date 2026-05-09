Livorno vince gara 1 playoff contro Legnano

La gara
Entrambe le squadre hanno buone percentuali e il punteggio è sempre piuttosto equilibrato; se Mastroianni mette la tripla del 13-14, Lucarelli segna da sotto per il -1 dei padroni di casa. Il canestro di Cizauskas e quello, di nuovo di Lucarelli, fissano il primo parziale sul 17-20.
Nel secondo periodo, Livorno parte con un parziale di 6-0 per il 23-20 che viene subito impattato con il gioco da tre punti di Mastroianni.
In generale, la Pielle sembra più sciolta e arriva al +4 con Donzelli e, dopo pochi minuti, al +6 con Ebeling.
Stepanovic infila la tripla del 31-27, con il quarto che si chiuderà poi sul 35-29 per i labronici.
Nel terzo periodo, dopo il canestro iniziale di Stepanovic, Livorno inserisce il turbo e con Gabrovsek tocca per la prima volta il +10 del 43-33.
Sodero prova a suonare la carica con una tripla dall’angolo, ma la Pielle è molto più in palla e trova di nuovo la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Venucci del 48-37, allungando a fine quarto sul 59-43.
Ultimo quarto, dove la gara è già virtualmente chiusa, con Livorno che flirta più volte con il +20, toccando il massimo vantaggio sul 74-51 e chiudendo 76-59.
Gara uno va a Livorno e domenica secondo capitolo della saga, sempre in Toscana, alle 18.
Il tabellino
Verodol CBD Pielle Livorno: Daniel Donzelli 13 (4/6, 0/1), David Gabrovsek 11 (4/6, 1/2), Dmytro Klyuchnyk 10 (3/5, 1/2), Jacopo Lucarelli 10 (2/4, 0/0), Ennio Leonzio 8 (2/2, 1/3), Denis Alibegovic 7 (1/4, 1/2), Mattia Venucci 6 (0/0, 2/3), Michele Ebeling 5 (1/2, 1/1), Andrea Traini 4 (1/1, 0/5), Marco Mennella 2 (0/3, 0/3), Luka Virant 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Denis Alibegovic 11) – Assist: 13 (Mattia Venucci 5)
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 12 (3/6, 1/6), Mattia Mastroianni 11 (1/1, 2/8), Francesco Oboe 9 (4/6, 0/3), Guido Scali 8 (3/5, 0/2), Guglielmo Sodero 7 (0/1, 1/6), Tommaso Bellini 5 (0/0, 1/1), Vytenis Cizauskas 4 (2/6, 0/2), Francesco De Capitani 3 (0/0, 1/3), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0), Andrea Quinti 0 (0/1, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Guido Scali 9) – Assist: 11 (Guido Scali 3)