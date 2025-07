SPORTIVE IN PRIMA LINEA

Non si fermano le gare dell'importante evento sportivo cittadino

Linda Rossi è la vincitrice del Trofeo Rancilio Ladies 2025 di Parabiago.

Linda Rossi vince il Trofeo Rancilio Ladies 2025

Si concluderà oggi, sabato 12 luglio 2025, con la serata odierna, l’appuntamento estivo sui pedali con il Trofeo Antonietto Rancilio 2025 che ieri, venerdì 11 luglio 2025, ha visto impegnate le ragazze Elite e Juniores.

Tra le formazioni presenti: Be Pink Bongiovanni, Biesse Carrera, Born to Zhiraf BTC, Isolmant Premac Vittoria, Horizons Cycling e Aromitalia 3T Vaiano.

Nelle prime fasi di gara allunga subito Silvia Milesi (BePink) che però viene ripresa dopo solo qualche giro; poco dopo altra fuga, questa volta 11 le atlete, tra cui: Sonia Rossetti (Isolmant Premac Vittoria), Irene Cagnazzo (BePink), Vittoria Grassi (BePink), Linda Rossi (BePink), Valentina Zanzi (Aromitalia 3T Vaiano), Serena Semoli (Horizons Cycling), Alice Petrucci (Petrucci Gauss) che guadagnano subito circa 25-30”.

Il gruppo lascia fare arrivando col passare dei giri ad accusare un ritardo di circa 1:30’, a 8 giri dal termine vengono riprese Alice Petrucci (Petrucci Gauss) e Serena Semoli (Horizions) e allungano in due atlete Noemi Eremita (Born to Zhiraf) e Emanuela Zanetti (Isolmant) che poco alla volta e con cambi regolari, raggiungono le atlete di testa componendo così una fuga di ben 9 unità.

A 3 giri dal termine la corsa esplode letteralmente con l’allungo di Lucrezia Eremita (Born to Zhiraf) e Vittoria Grassi (BePink) seguite da Sonia Rossetti (Isolmant), Irene Cagnazzo (BePink), Linda Rossi (BePink) e Emanuela Zanetti (Isolmant) restano a pochi mentri.

Volata lunghissima per le 9 altete di testa che regala la vittoria a Linda Rossi (BePink) che precede Noemi Eremita(Born to Zhiraf), terzo posto per Emanuela Zanetti (Isolmant).

Le altre prove

Tra le Junior vince la prova Sofia Guichardaz (Liberatas Cereseto), secondo posto per Melania Minchino (Biesse Carrera), terza Piera Barattin (Breganze Millenium).