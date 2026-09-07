Legnano vince il Memorial Vaghi

La gara
Sangiorgio ci prova con Di Meco, ma ancora Scarponi colpisce da lontano e Legnano scappa sul 9-18, per poi chiudere il quarto con un rassicurante 13-27.Nella seconda frazione il ritmo diventa compassato e anche i canestri sono un po’ più rari e rarefatti, come l’aria del PalaBertelli, ancora alle prese con temperature piuttosto calde.
Lisoni prende interessanti iniziative, Dolezaj si inserisce timidamente nelle pieghe della partita e Stepanovic ricomincia da dove aveva lasciato ieri.
Sangiorgio ha qualche fiammata, ma il quarto procede lentamente fino alla sirena di metà gara, che fissa il punteggio sul 26-39.
Alla ripresa, Legnano continua a tenere la difesa alta, rallentando di molto le iniziative dei padroni di casa, che trovano subito un canestro, ma devono poi aspettare quasi 4 minuti per segnarne un altro.
Legnano trova risorse offensive da Mastroianni, Lisoni, Quinti e Stepanovic, allungando progressivamente fino al 30-50, con il quarto che si chiude sul 40-58 e le squadre che iniziano a sentire caldo e fatica.
Ultimo quarto con Sangiorgio che prova a farsi sotto con Fernandez e Bocconcelli, fino al 45-58; Legnano risponde con Mastroianni, Scali e Quinti, che riportano il punteggio oltre i 20 punti di scarto. Da qui in avanti non ci saranno più particolari emozioni.
Legnano chiude in tranquillità sul 55-84, gestendo senza ansia gli ultimi possessi.
Scarponi viene premiato come MVP della manifestazione e Legnano porta a casa ancora spunti interessanti e una vittoria nel Memorial che ricorda Tarcisio Vaghi, allenatore e amico delle due società altomilanesi.
Prossimo appuntamento mercoledì 9 al Knights Palace contro Borgomanero, alle 18.
Il tabellino
Per Sangiorgio: Testa 4 (1/1; 0/4), De Capitani 8 (1/2; 0/1), Tosetti 10 (2/6; 2/7), Bocconcelli 12 (2/7; 2/4), De Rosa, Maruca 4 (1/2; 0/3), Di Meco 6 (3/5; 0/2), Manenti 2 (1/1 da 2), Crespi 0, Edwards 2 (0/2 da 2), Fernandez 7 (0/1; 2/4)
Rimbalzi: 27 24+3 (Tosetti 7); Palle recuperate 5 (5 giocatori a 1); Assist: 0Per Legnano: Giannone 11 (3/7; 0/1), Lisoni 8 (2/3; 1/2), Scali 11 (2/2; 2/2), Quinti 6 (2/4; 0/1), Oboe 8 (2/4; 0/3), Stepanovic 11 (2/3; 2/5), Dolezaj 4 (0/1; 1/2), Beretta 0 (0/1; 0/2), Mastroianni 10 (2/4; 2/5), Scarponi 15 (2/6; 2/6)
Rimbalzi: 46 36+10 (Giannone e Scali 8); Palle recuperate 9 (Oboe 3); Assist: 23 (Beretta 8)