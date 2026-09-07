Legnano vince il Memorial Vaghi

Finale del Memorial Vaghi per i Knights, che affrontano la Sangiorgese padrona di casa nel più classico dei derby dell’Altomilanese, che mancava dalla stagione 2022/2023. Un derby che non ha storia.

Legnano mischia ancora le carte in partenza con un nuovo quintetto iniziale, ma l’intensità biancorossa non muta e, dopo i primi 4’ di equilibrio, i Knights iniziano a prendere un buon margine, con Scarponi e Scali che allungano fino al 7-15.Sangiorgio ci prova con Di Meco, ma ancora Scarponi colpisce da lontano e Legnano scappa sul 9-18, per poi chiudere il quarto con un rassicurante 13-27.Nella seconda frazione il ritmo diventa compassato e anche i canestri sono un po’ più rari e rarefatti, come l’aria del PalaBertelli, ancora alle prese con temperature piuttosto calde.Lisoni prende interessanti iniziative, Dolezaj si inserisce timidamente nelle pieghe della partita e Stepanovic ricomincia da dove aveva lasciato ieri.Sangiorgio ha qualche fiammata, ma il quarto procede lentamente fino alla sirena di metà gara, che fissa il punteggio sul 26-39.

Alla ripresa, Legnano continua a tenere la difesa alta, rallentando di molto le iniziative dei padroni di casa, che trovano subito un canestro, ma devono poi aspettare quasi 4 minuti per segnarne un altro.

Legnano trova risorse offensive da Mastroianni, Lisoni, Quinti e Stepanovic, allungando progressivamente fino al 30-50, con il quarto che si chiude sul 40-58 e le squadre che iniziano a sentire caldo e fatica.

Ultimo quarto con Sangiorgio che prova a farsi sotto con Fernandez e Bocconcelli, fino al 45-58; Legnano risponde con Mastroianni, Scali e Quinti, che riportano il punteggio oltre i 20 punti di scarto. Da qui in avanti non ci saranno più particolari emozioni.

Legnano chiude in tranquillità sul 55-84, gestendo senza ansia gli ultimi possessi.

Scarponi viene premiato come MVP della manifestazione e Legnano porta a casa ancora spunti interessanti e una vittoria nel Memorial che ricorda Tarcisio Vaghi, allenatore e amico delle due società altomilanesi.

Prossimo appuntamento mercoledì 9 al Knights Palace contro Borgomanero, alle 18.