Legnano torna da Parma con un pareggio: playoff più lontani

Il Legnano Softball torna dalla trasferta di Parma con un pareggio nella doppia sfida di campionato che complica la strada per i playoff. Le biancorosse si impongono con autorità in gara 1, chiusa sul 7-1, ma vengono poi superate dalle padrone di casa in gara 2, terminata 7-4 per Parma.

Gara 1

Nella prima partita Legnano parte subito con il piede giusto, portandosi in vantaggio grazie al triplo di Romanò. Il raddoppio arriva già alla seconda ripresa, quando Givarini trova il doppio che permette ad Antoniassi di segnare il punto del 2-0.

Alla quinta ripresa le biancorosse avrebbero anche l’occasione per allungare ulteriormente, ma con basi piene e un solo eliminato non riescono a concretizzare. Parma ne approfitta nella parte bassa dello stesso inning, accorciando le distanze con il punto del 2-1.

La risposta del Legnano, però, è immediata. Alla sesta ripresa, grazie al singolo di Givarini e al triplo di Cartabia, arrivano altri due punti che riportano le ospiti a distanza di sicurezza. Alla settima ripresa Legnano chiude definitivamente i conti con tre ulteriori punti, sfruttando due basi ball e due singoli. Nel cerchio, ottima prova di Colombo, che concede soltanto una valida alle avversarie. Gara 1 si chiude così sul 7-1 per Legnano.

Gara 2

Diverso l’andamento della seconda partita, nella quale Parma parte forte e mette subito a segno tre punti alla prima ripresa. Legnano reagisce nella seconda, accorciando le distanze grazie al doppio di Ceresa, che vale due punti e riapre il confronto. Le padrone di casa, però, rispondono immediatamente con altri due punti nella stessa ripresa, riportandosi avanti sul 5-2.

Alla quarta Parma allunga ancora con un punto, mentre alla quinta Legnano prova a rientrare in partita segnando due punti. La rimonta, però, non si completa e la gara si chiude sul 7-4 per Parma.

La corsa playoff

Il pareggio lascia il Voden Medical Legnano al terzo posto del Girone A con un bilancio di 12 vittorie e 8 sconfitte, alle spalle di Pubbliservice Old Parma, capolista con 15-5, e di Milano 1946, seconda con 10-6. Proprio la posizione delle milanesi rende più complicata la rincorsa: pur avendo meno vittorie complessive, Milano ha disputato quattro gare in meno rispetto al Legnano e conserva quindi un margine importante nella corsa alle prime due posizioni, le uniche valide per l’accesso ai playoff promozione.

Per le biancorosse la qualificazione non è ancora matematicamente sfumata, ma il cammino si fa sempre più stretto. Servirà un finale quasi perfetto e, allo stesso tempo, qualche passo falso delle dirette concorrenti.