Legnano torna capitale del ciclismo giovanile

Ad aprire la mattinata saranno gli Allievi Uomini al via del 52° Gran Premio Pino Cozzi – 13° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni

Dalle parole ai fatti: la stagione 2026 targata U.S. Legnanese 1913 entra nel vivo con uno degli appuntamenti piu’ attesi e rappresentativi del calendario. Domenica 29 marzo p.v., Legnano torna protagonista con una giornata interamente dedicata al grande ciclismo giovanile, tra tradizione, talento e futuro.

In programma, il 52° Gran Premio Pino Cozzi – 13° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, riservato alla categoria Allievi Uomini FCI, seguito dalla 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, prova di apertura del Trofeo Rosa valida anche per il Campionato Provinciale Milano FCI per le categorie Allieve Donne ed Esordienti 1° e 2° anno Donne.

ALLIEVI IN APERTURA: QUASI 60KM PER ACCENDERE LA STAGIONE

Ad aprire la mattinata saranno gli Allievi Uomini al via del 52° Gran Premio Pino Cozzi – 13° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni.

Il ritrovo è fissato presso BiciMania in via Carlo Jucker a Legnano, nuovo quartier generale delle tre prove, da cui partiranno i trasferimenti verso la Rotonda Orsa di Gorla Minore, da dove sarà dato il via ufficiale delle manifestazioni.

Il percorso della gara di apertura prevede tre giri di circuito per un totale di 59,95km con arrivo a Legnano.

Lo scorso anno la corsa si è risolta con una selezione progressiva del gruppo fino ad una volata ristretta a dieci corridori: ad imporsi è stato Andrea Corno/U.S. Biassono, davanti a Mirko Nembrini/S.C. Cene e a Federico Profatio/Pedale Senaghese.

TARGA D’ORO E TROFEO ROSA: IL CICLISMO FEMMINILE AL CENTRO

A seguire, spazio alla 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, appuntamento valido come Campionato Provinciale Milano FCI, che conferma il ruolo centrale della U.S. Legnanese 1913 anche nel panorama del ciclismo femminile giovanile. Per il secondo anno consecutivo, la gara rappresenta infatti la prima tappa del Trofeo Rosa, circuito nazionale dedicato alle Esordienti e alle Allieve che unisce le principali prove italiane di categoria, valorizzando il movimento e premiando la continuità delle atlete durante la stagione. Le Allieve affronteranno lo stessotracciato dei colleghi uomini – tre giri per un totale di 59,95km e Gran Premio della Montagna a Solbiate Olona.

Nel 2025 la corsa si è accesa proprio sulle prime rampe del GPM, da cui è nata l’azione decisiva: vittoria per Anna Bonassi/Flandreslove Fiorenzo Magni, davanti ad Angelina Novolodskaya/PC Baix Ebre Tortosa e alla compagna di squadra Emma Cocco.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE: GIOVANI, DONNE E FUTURO

“Essere ancora una volta la prima tappa del Trofeo Rosa è per noi motivo di grande orgoglio”, sottolinea il Presidente della U.S. Legnanese 1913, Luca Roveda. “Significa dare continuità a un progetto in cui crediamo fortemente: sostenere il ciclismo giovanile e, allo stesso tempo, investire concretamente nella crescita del movimento femminile.”

“Il ciclismo èuna straordinaria scuola di vita: insegna sacrificio, rispetto e determinazione. Offrire ai giovani, ragazze e ragazzi, occasioni di confronto e di crescita, è una responsabilità che sentiamo profondamente. In particolare, il sostegno al ciclismo femminile rappresenta oggi

anche un impegno verso una maggiore parità di genere nello sport: vogliamo contribuire a creare le stesse opportunità, la stessa visibilità e lo stesso valore anche per le atlete.”

CHIUDONO LE ESORDIENTI: ENERGIA E FUTURO IN STRADA

A completare il programma di giornata saranno le gare riservate alle Esordienti Donne primo e secondo anno, sempre in seno alla 106° Targa d’Oro Città di Legnano – 8° Memorial Mauro Mezzanzanica, questa volta con partenza da Legnano.

Percorso piu’ breve – circa 30km, ma stessa intensità e determinazione con gran finale a Legnano. Nel 2025, tra le atlete del primo anno, successo per Michelle Marzetti/Gazzanichese G.B.C., davanti a Emanuela Sferragatta/Team Franco Ballerini e Aurora Cerame/S.C. Cesano Maderno. Tra le secondo anno, invece, vittoria per Nicole Bracco/S.C. Cesano Maderno, seguita da Olivia Giovannetti/Team Fabiana Luperini San Miniato e Martina Pianta/UC Donoratico.

APPUNTAMENTO SULLE STRADE DI LEGNANO

Domenica 29 marzo sarà una nuova giornata che unisce storia e futoro, tradizione e nuove promesse del ciclismo italiano.

L’invito è a vivere da vicino l’energia e le emozione delle gare, sostenendo i giovani atleti e le giovani atlete in partenza, lungo il percorso e all’arrivo: lo spettacolo delle due ruote e pronto a partire.