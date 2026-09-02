Legnano torna a pedalare nella sua storia

La storia della bicicletta Legnano, il fascino delle due ruote d’epoca, la cultura del ciclismo e momenti dedicati alle famiglie. Sabato 19 e domenica 20 settembre la città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla sua tradizione ciclistica grazie a Bici in Comune – Legnano Pedala la sua Storia, iniziativa che vedrà la U.S. Legnanese 1913 tra i principali protagonisti dell’organizzazione di un fine settimana pensato dal Comune di Legnano per coinvolgere appassionati, cittadini e nuove generazioni.

L’evento

Da oltre un secolo simbolo del ciclismo legnanese e internazionale, la storica società sportiva cittadina conferma ancora una volta il proprio ruolo di custode della memoria sportiva della città, promuovendo iniziative capaci di unire storia, cultura e passione per le due ruote.

Il weekend prenderà il via sabato 19 settembre con l’apertura della mostra sulla bicicletta Legnano ospitata sotto il porticato di Palazzo Malinverni. L’esposizione proporrà biciclette storiche, fotografie d’epoca e pannelli dedicati alla leggendaria bici verde, raccontando una pagina importante della storia industriale e sportiva di Legnano. La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi, resterà aperta anche per l’intera giornata di domenica.

Nel pomeriggio, spazio alle famiglie con un Urban Tour in bicicletta guidato da Enzo Mari: un percorso dal Castello di Legnano fino alla centrale Piazza San Magno che permetterà di vivere la città da una prospettiva insolita e di raggiungere Palazzo Malinverni, dove, a seguire, si terrà la presentazione del libro “Il Giro d’Italia Illustrato” di Albano Marcarini e Gino Cervi, un racconto dedicato ai bambini – ma capace di conquistare anche gli adulti-, attraverso immagini e storie della corsa rosa.

Al termine, un momento conviviale presso Famiglia Legnanese per una merenda condivisa a completare il pomeriggio.

Domenica si pedala con la storia

Il momento più atteso del weekend sarà la Pedalata d’Epoca curata dalla U.S. Legnanese 1913 in programma domenica 20. Il ritrovo è fissato alle 9 al Castello di Legnano, con partenza alle 9.30 per una pedalata non competitiva di circa 20km che accompagnerà i partecipanti attraverso i luoghi simbolo della storica bicicletta Legnano. L’iniziativa è aperta a tutti i possessori di biciclette vintage costruite prima del 1987, indipendentemente dal marchio, e preferibilmente con un abbigliamento in stile d’epoca che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera della manifestazione.

All’arrivo, la U.S. Legnanese 1913 offrirà un buffet ai partecipanti, trasformando così la pedalata in un momento di sport e di condivisione.

Il weekend si concluderà alle 15 a Palazzo Leone da Perego con una tavola rotonda dedicata alla storia della bicicletta Legnano e ai grandi protagonisti del ciclismo italiano. A moderare l’incontro, Marco Pastonesi, una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo

italiano, affiancato da ospiti ed esperti che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra imprese, campioni e tradizioni che hanno reso Legnano una delle capitali italiane del ciclismo.

Un patrimonio da vivere

Con Bici In Comune la U.S. Legnanese 1913 rinnova il proprio impegno nel valorizzare uno dei patrimoni più preziosi della città: la sua storia ciclistica. Non soltanto una manifestazione sportiva, ma una occasione per riscoprire le radici di Legnano, avvicinare i più giovani alla cultura della bicicletta e vivere il centro cittadino attraverso un fine settimana che intreccia sport, storia, cultura e convivialità in un’atmosfera di festa aperta a tutti.