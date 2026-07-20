Il Legnano Baseball completa una regular season da incorniciare. Grazie alla netta vittoria per 17-3 ottenuta contro lo Junior Parma, la formazione biancorossa ha chiuso il proprio cammino nel girone C senza sconfitte, conquistando dodici successi in altrettanti incontri.

Legnano supera Parma e chiude la regular season da imbattuta: ora la semifinale playoff

Un percorso perfetto che ha garantito alla squadra diretta dal manager Fabio Sampaolo il primo posto in classifica e la conseguente qualificazione alle semifinali playoff per la promozione in Serie B.

La festa dopo l’ultima gara

Al termine della gara disputata nel pomeriggio di domenica 19 luglio sul diamante del “Peppino Colombo”, sono andati in scena i festeggiamenti di squadra e staff, che hanno celebrato insieme una regular season dominata dall’inizio alla fine.

La sfida con gli Yankees

Sulla strada del Legnano ci saranno ora gli Yankees di San Giovanni in Persiceto, formazione della provincia di Bologna che ha concluso al comando il girone D con un bilancio di undici vittorie e due sconfitte.

La qualificazione alla finale si deciderà al meglio delle tre partite. Gara 1 è in programma domenica 30 agosto sul diamante degli Yankees, mentre gara 2 e l’eventuale gara 3 si disputeranno una settimana più tardi al “Peppino Colombo” di Legnano.

La soddisfazione del club

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore sportivo del Legnano Baseball, Gustavo Provasi: “Questa regular season ci lascia grande soddisfazione. È stata una stagione entusiasmante, costruita passo dopo passo fin dall’inverno grazie al lavoro dello staff tecnico guidato dal manager Sampaolo, insieme al pitching coach Pablo Piña e al coach Piero Bonetti, e all’impegno costante di un gruppo che ha sempre dimostrato serietà e voglia di migliorarsi.”