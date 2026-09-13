Legnano supera Desio nella BiTre Cup

Tra Legnano e Desio la partenza è abbastanza equilibrata, anche se Rota e Leoni danno un minimo abbrivio all’Aurora.

Scarponi e Stepanovic muovono il tabellone per Legnano, in una gara piuttosto veloce con difesa decisamente pressanti.

Granchi con un gioco da tre punti, Scarponi con il contropiede e Beretta con le triple, incrementano il punteggio con il primo quarto che si chiude sul 23-19 in favore di Legnano.

Il secondo periodo è abbastanza arido di canestri con le squadre che difensivamente fanno un gran lavoro, ma in attacco sono abbastanza imprecise.

Legnano rimane una vita a 30 punti fino ai liberi di Scali, mentre Desio si sblocca con la tripla di Tornari per un secondo quarto che finisce 14-14 e un primo tempo che si chiude sul 37-33.

Alla ripresa entrambe le squadre pressano a tutto campo quasi ogni azione, ma è Legnano che è più incisiva con i recuperi e i contropiedi di Oboe e Scarponi, oltre che ai tiri pesanti di Dolezaj e Beretta.

La SAE Scientifica Soevis piazza un break importante e segna 28 punti nel quarto, mettendo una serie ipoteca sulla vittoria finale, dopo che il punteggio al 30’ è sul 65-46.

Anche l’ultimo periodo non ha molta storia con Desio in grande difficoltà offensiva, dove segna solo 6 punti nel quarto, e Legnano pronta a ruotare come sempre in 10 giocatori, che prendono iniziativa in maniera piuttosto equilibrata, con Beretta miglior realizzatore nel giorno del suo compleanno.

Finisce 85-52 senza che ci sia nessuna indecisione sulla squadra vincitrice.

Una bella giornata di sport che i Knights hanno chiuso con l’ultima gara della BiTre Preseason Cup, un ulteriore passo in avanti in vista della prima giornata di campionato contro la UCC Piacenza.

Prossimo appuntamento, venerdì e sabato alla Soevis Arena per il XV Memorial Morelli