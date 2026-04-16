Ultimo turno infrasettimanale per i Legnano Knights nel campionato 2025/2026, che coincide con la gara contro l’Aurora Desio, allenata dall’ex Sangiorgese Daniele Quilici, assistito dal grande ex di giornata Marcos Casini.

Legnano stende Desio e vede i playoff

Anche se l’apertura è con il canestro di Mazzoleni, si vede subito che i Knights sono in palla grazie ai punti di Oboe e Stepanovic, che tolgono subito l’unico vantaggio nel match di Desio e portano i Knights sul 9-4, che diventa 12-6 dopo il canestro di Tornari e la tripla di Sodero.

Il ritmo è decisamente alto, così come le percentuali dal campo che permettono a Legnano di scollinare sul 17-6 e poi sul 20-8 con i canestri ancora di Sodero e Cizauskas dalla lunga. Il buon trend legnanese arriva fino alla prima sirena, quando il punteggio si fissa sul 26-13.

Anche nel secondo periodo, Legnano continua ad avere buoni spunti da parte di Cizauskas e, con la tripla di Mastroianni, doppia Desio sul 31-15. L’Aurora ha una fiammata con Munari e Giarelli per il 31-19, ma sembra essere sempre in difficoltà contro l’intensità biancorossa. Legnano staziona sempre oltre i 10 punti di vantaggio con Desio che riesce solo a tratti a contenere l’ondata della SAE Scientifica Soevis che, con Stepanovic e Oboe, arriva anche a toccare il 42-23, prima che il punteggio si trasformi sul 43-30 dell’intervallo.

Il secondo tempo

Dopo la pausa è la Rimadesio a cominciare meglio con Bartininkas e Giarelli, ma un personalissimo 7-0 di Stepanovic ricaccia indietro i desiani sul 52-34. Con i punti di Riva Legnano riesce ad andare anche oltre il +20, arrivando sul 58-36, con Desio in difficoltà ad arginare l’attacco dei Knights, che produce in scioltezza il 66-42 al 30’.

Nell’ultima frazione Legnano controlla comodamente il punteggio, con il massimo vantaggio che arriva dalla tripla di Oboe sul 85-54, lasciando gli ultimi minuti in campo alla second unit che così accumula un po’ di esperienza e di feeling in vista del finale di stagione.

Alla fine il punteggio alla Soevis Arena sarà: Legnano 87 – Desio 63.

Seconda vittoria consecutiva per i Knights sul campo di casa, che permette a Legnano di tenere accesa la speranza per l’accesso ai playoff che ora sono totalmente nelle mani dei biancorossi, con le ultime due partite da giocare contro Capo D’Orlando e Treviglio.

I tabellini

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – RIMADESIO DESIO 87-63 (26-13, 17-17, 23-12, 21-21)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 25 (8/16, 2/5), Francesco Oboe 15 (2/2, 2/4), Guglielmo Sodero 15 (0/0, 4/6), Vytenis Cizauskas 10 (3/6, 1/2), Andrea Quinti 7 (2/2, 0/0), Alessandro Riva 5 (1/1, 0/0), Francesco De Capitani 4 (2/3, 0/2), Mattia Mastroianni 3 (0/1, 1/4), Tommaso Bellini 2 (0/0, 0/2), Guido Scali 1 (0/2, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21/25 – Rimbalzi: 45 (9+36, Arsenije Stepanovic 12) – Assist: 20 (Francesco Oboe 6)

Rimadesio Desio: Emilis Bartninkas 15 (7/11, 0/2), Michele Munari 11 (2/4, 1/3), Gabriele Giarelli 10 (5/8, 0/3), Andrea Mazzoleni 7 (2/4, 0/1), Lorenzo Leoni 6 (3/6, 0/1), Francesco Spinelli 5 (1/4, 1/3), Matteo Tornari 5 (1/1, 1/3), Gabriele Tarallo 2 (1/6, 0/1), Alessio Trezzi 2 (1/2, 0/0), Stefano Elli 0 (0/4, 0/1), Georges Tamani 0 (0/2, 0/0), Stefano Conte 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8/15 – Rimbalzi: 30 (12+18, Emilis Bartninkas 9) – Assist: 9 (Gabriele Giarelli 3)