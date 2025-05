Legnano softball travolge Malnate

La Voden Medical Legnano conquista una vittoria netta sul diamante di casa del “Peppino Colombo”, superando il Malnate nella quinta giornata del campionato di Serie C.

Malnate softball travolta dal Legnano

Determinante il primo inning, chiuso dai biancorossi con un perentorio 5-0, vantaggio che ha permesso alla squadra di gestire con lucidità l’intera gara.

La partita ha rappresentato un banco di prova per il lavoro tecnico svolto in settimana: i legnanesi hanno mostrato una crescita costante, soprattutto in battuta, dove si è vista maggiore efficacia. Positivo anche il comportamento sulle basi e l’approccio difensivo, con i lanciatori protagonisti di una prova solida. Il partente Pietro Rampinini ha dato grande sicurezza, seguito da un preciso Francesco Capparelli e dal closer Filippo Toniolo, che ha chiuso senza sbavature l’incontro.

In classifica, i Buffaloes Bovisio guidano con 5 successi in altrettante gare, seguiti da Porta Mortara Novara e Saronno (4 vittorie su 5), con Legnano che segue con 3 vittorie su 5. Proprio Bovisio sarà il prossimo avversario: domenica prossima, ancora sul campo del “Peppino Colombo”, i legnanesi affronteranno la capolista, imbattuta dopo la vittoria casalinga contro gli Athletics Novara.