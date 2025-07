Legnano Softball, al via la semifinale contro la Castionese

Sport

Domenica al “Peppino Colombo” di Legnano gara 1 con il via alle 16 e gara 2 a seguire.

Legnano Softball, è di nuovo tempo di playoff. Domenica inizia la semifinale contro la Castionese.

Legnano Softball

Il Softball Legnano centra per la sesta volta in otto stagioni l'obiettivo playoff, dopo una stagione che – con 15 vittorie su 19 gare – ha visto le ragazze di coach Argenis Blanco chiudere la Regular Season al secondo posto, alle spalle del New Bollate. Domenica, sul diamante di casa del "Peppino Colombo" – che dal 27 giugno al 4 luglio ha ospitato le emozionanti gare del Mondiale Under 15 di Softball – andranno in scena le prime due sfide della semifinale contro la Castionese, vincitrice del Girone B.

Tempo di playoff

Un’avversaria di spessore, capace di imporsi in 18 partite su 20, ma si sa: la corsa verso la tanto agognata Serie A1 non è mai una passeggiata.

A fare il punto sul cammino della società è il direttore sportivo Chicco Pisi: «In otto anni abbiamo centrato la qualificazione ai playoff sei volte, a testimonianza del buon lavoro svolto per far crescere il club. Poi si sa, una stagione può andare bene o meno, ma guardando altre realtà c’è motivo per essere fiduciosi: Saronno ha impiegato 15 anni per tornare in A1, Macerata 17, e Caronno ha fatto su e giù tra le categorie prima di trovare continuità. Noi siamo in fase di ricostruzione e speriamo presto di tornare nel massimo campionato, da cui manchiamo dal 2017». Sulla corsa promozione, il D.S. invita alla massima attenzione: «Non sarà semplice. Azzanese e Castion sono squadre vivaci e ben preparate, e Bollate è sempre fortissimo. Massimo rispetto per tutti, poi alla fine vedremo chi l’avrà spuntata».

Carico coach Blanco

Carico anche coach Argenis Blanco, pronto a giocarsi tutto con un gruppo in crescita: «Siamo arrivati alla parte più importante della stagione. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalle ragazze durante la regular season. Dopo un breve recupero, questa settimana abbiamo fatto quattro allenamenti: la squadra è cresciuta tanto, abbiamo ottimo materiale e grande voglia di migliorare ancora».

Sull’obiettivo non ci sono dubbi: partire forte per mettere pressione. «C’è tanta determinazione, sia mentale che fisica. Ora non ci resta che scendere in campo, restare concentrate e fare le cose semplici. Vogliamo vincere le due gare casalinghe e poi provare a chiudere la serie in trasferta».

Appuntamento dunque al “Peppino Colombo” di Legnano per domenica, gara 1 inizierà alle ore 16, gara 2 a seguire.