Legnano si prepara alla 107esima Coppa Bernocchi

L'appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre, previste chiusure temporanee di strade e percorsi alternativi

Il grande ciclismo torna a Legnano. E, per una giornata, anche la viabilità cittadina si adegua alla 107a Coppa Bernocchi – 50° GP Banco BPM in programma lunedì 5 ottobre.

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della gara, sarà necessario prevedere chiusure temporanee al traffico e modifiche alla circolazione lungo le strade interessate dal passaggio dei corridori e nelle aree direttamente coinvolte dall’organizzazione della manifestazione.

Dalle prime ore del mattino, il cuore di Legnano si veste di Bernocchi

La giornata della Coppa Bernocchi inizierà però molto prima del passaggio dei corridori. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, la zona di piazza San Magno e le vie adiacenti sarà interessata dalle operazioni di allestimento e montaggio delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Il centro cittadino comincerà poi ad animarsi con l’arrivo dei pullman delle squadre in vista della presentazione ufficiale degli atleti al via, prevista alle 10.30.

Sarà il momento in cui il cuore di Legnano incontrerà da vicino i grandi protagonisti dell’edizione numero 107 della Coppa Bernocchi: squadre, corridori, tecnici e addetti ai lavori si ritroveranno in piazza San Magno prima di dare ufficialmente il via alla giornata di gara.

Per questo motivo, anche nelle ore precedenti la partenza alcune aree del centro saranno interessate da limitazioni e modifiche alla circolazione necessarie per consentire le operazioni organizzative in piena sicurezza.

Due passaggi della gara, una giornata da vivere

Saranno due i momenti in cui Legnano verrà interessata dalla gara: il primo è quello della partenza, prevista alle 12.30, con ritrovo alle 12.20, da largo Tosi, quando il peloton si trasferirà compatto alla volta del chilometro zero, previsto a San Giorgio su Legnano.

Il secondo sarà il rientro della corsa in città per il gran finale del pomeriggio in via XX Settembre.

Le limitazioni alla circolazione verranno attivate con anticipo rispetto al transito della corsa, così da consentire il posizionamento delle transenne e garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Per rendere più semplice la pianificazione degli spostamenti, la U.S. Legnanese 1913 mette a disposizione in allegato l’elenco completo delle vie interessate dalle modifiche alla viabilità, con le relative indicazioni.

Un piccolo cambio di programma per una grande giornata di sport

L’invito ai cittadini è quindi quello di consultare con attenzione l’elenco e organizzare per tempo i propri spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie interessate dalle operazioni di allestimento, dalla presentazione delle squadre e dai passaggi di gara, prevedendo percorsi alternativi.

Le modifiche alla viabilità sono necessarie per permettere a corridori, squadre, tecnici, operatori e pubblico di vivere la Coppa Bernocchi nelle migliori condizioni di sicurezza.

E, per Legnano, è anche l’occasione per ricordare che una grande corsa internazionale passa ancora una volta proprio sotto casa.

Per un giorno, dunque, qualche strada cambierà percorso. Ma sarà per lasciare spazio alla strada della Coppa Bernocchi.