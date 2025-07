Legnano sfiora l'impresa, ma vince Bovisio

Serie C baseball

Nono inning da incorniciare per i legnanesi, autori di una rimonta che purtroppo non è bastata

Serviva una vittoria al Legnano per continuare a inseguire il sogno playoff promozione. Nonostante manchino ancora due giornate alla fine della stagione regolare, un successo contro i Bovisio Buffalo avrebbe messo i biancorossi in posizione di vantaggio grazie agli scontri diretti favorevoli, riaprendo completamente i giochi nel girone. Invece, a festeggiare è stato Bovisio, al termine di una gara intensa, combattuta e decisa solo all'ultimo inning sul campo neutro di Bollate.

La partita

La sfida, iniziata domenica scorsa e sospesa per pioggia sull'iniziale 2-0 per Legnano al primo inning, è stata recuperata mercoledì sera in un clima di forte tensione agonistica. Dopo il buon avvio legnanese, i Buffaloes hanno saputo reagire: un big inning da tre punti al terzo, un punto al quinto e altri due al settimo hanno portato Bovisio avanti 6-2, dando l'impressione di avere in mano la partita.

Ma Legnano ha dimostrato cuore e carattere, e nell'ultimo inning, con le spalle al muro, ha costruito una straordinaria rimonta, segnando quattro punti e agguantando il pareggio sul 6-6, riaccendendo improvvisamente la sfida.

A decidere l'incontro è stata la parte bassa del nono inning, con i Buffaloes bravi a sfruttare l'ultima occasione utile ea siglare il punto decisivo del 7-6 che di fatto gli apre la porta ai playoff.

Per il Legnano resta l'amarezza di un traguardo sfiorato, ma anche la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione all'altezza, capace di mettere in difficoltà una delle formazioni più solide del girone.