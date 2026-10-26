Legnano sfiora l’impresa contro Brescia

La partita
La partenza è in salita per Legnano, che fatica a trovare continuità offensiva contro la fisicità e l’organizzazione della formazione bresciana. Brescia prende progressivamente il controllo della gara con Sabatini, Lombardi e Santinon e, anche se Legnano ha degli sprazzi da Scali e Dolezaj, finalmente incisivo, il primo quarto si chiude sul 14-20.
Nel secondo periodo i Knights provano a cambiare marcia, affidandosi soprattutto a Marek Dolezaj. Due spettacolari schiacciate consecutive del lungo slovacco riaccendono il pubblico e riportano i biancorossi a un solo possesso di distanza, sul 24-26. Sembra il momento giusto per rientrare definitivamente in partita, ma la Leonessa reagisce con decisione, piazzando un parziale di 15-4 con Sabatini, Da Ros e Lombardi, che le permette di allungare fino al 28-41 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi la partita sembra prendere una piega ancora più complicata. Al 22′ gli ospiti toccano il massimo vantaggio sul 28-47, portandosi a +19 e dando l’impressione di aver ormai indirizzato definitivamente l’incontro. È invece il momento in cui i Knights trovano le energie per reagire. Dolezaj sale in cattedra, Oboe lo accompagna con canestri pesanti e Legnano comincia a rosicchiare punto dopo punto lo svantaggio. La rimonta prende corpo, il divario si riduce rapidamente e i padroni di casa chiudono il terzo quarto sul 53-59.
Nell’ultima frazione la SAE Scientifica Soevis continua a crederci e la sfida si trasforma in una battaglia punto a punto. Brescia prova a sfruttare l’esperienza dei suoi uomini migliori e trova in David Burns, una tripla pesantissima che vale il 63-71 al 38′. Sembra il colpo decisivo, ma Legnano non molla: i Knights tornano a contatto e, a dieci secondi dalla sirena, Oboe firma il canestro del 72-73, riaprendo incredibilmente la partita. Dalla lunetta però Klanjscek mette al sicuro il risultato, fissando il punteggio sul 72-75.
Una sconfitta diversa da quelle rimediate a Lumezzane e Imola, per la capacità di reazione contro una formazione costruita per puntare alla promozione. Il risultato lascia comunque l’amaro in bocca: dopo essere scivolata a -19, Legnano ha avuto davvero la possibilità di completare una rimonta straordinaria. Ora una settimana per preparare la prima trasferta siciliana della stagione a Capo D’Orlando.
Il tabellino
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Marek Dolezaj 18 (4/5, 2/5), Francesco Oboe 13 (4/5, 1/3), Arsenije Stepanovic 10 (2/4, 2/7), Luca Giannone 10 (1/2, 2/6), Guido Scali 6 (3/5, 0/0), Alessandro Scarponi 5 (1/5, 0/4), Matteo Beretta 5 (1/1, 0/4), Andrea Quinti 3 (1/1, 0/0), Mattia Mastroianni 2 (1/3, 0/3), Niccolo Lisoni 0 (0/0, 0/2), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Andrea Oldrini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Alessandro Scarponi 9) – Assist: 16 (Francesco Oboe, Matteo Beretta 3)
A2A Leonessa Brescia: Matteo Da Ros 16 (6/16, 1/4), Gherardo Sabatini 15 (2/3, 3/4), Maks Klanjscek 12 (2/6, 1/2), Lazar Nikolic 10 (2/2, 1/3), Eric Lombardi 9 (2/2, 1/2), Christian Burns 7 (2/2, 1/5), Adriano Bazan 4 (1/1, 0/1), Mattia Santinon 2 (1/2, 0/3), Francesco Frosini 0 (0/0, 0/0), Luca Vencato 0 (0/0, 0/0), Alberto Bedin 0 (0/0, 0/0), Santiago Cabodevilla 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Matteo Da Ros, Lazar Nikolic 7) – Assist: 14 (Matteo Da Ros, Gherardo Sabatini 4)