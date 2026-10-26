Legnano sfiora l’impresa contro Brescia

Partita di cartello per i Knights che alla Soevis Arena, con oltre 1.500 spettatori, ospitano la capolista Leonessa Brescia, promessa alla A2 dopo le vicissitudini estive. Una gara giocata punto a punto con i bresciani che vincono di 3.

La partenza è in salita per Legnano, che fatica a trovare continuità offensiva contro la fisicità e l’organizzazione della formazione bresciana. Brescia prende progressivamente il controllo della gara con Sabatini, Lombardi e Santinon e, anche se Legnano ha degli sprazzi da Scali e Dolezaj, finalmente incisivo, il primo quarto si chiude sul 14-20.

Nel secondo periodo i Knights provano a cambiare marcia, affidandosi soprattutto a Marek Dolezaj. Due spettacolari schiacciate consecutive del lungo slovacco riaccendono il pubblico e riportano i biancorossi a un solo possesso di distanza, sul 24-26. Sembra il momento giusto per rientrare definitivamente in partita, ma la Leonessa reagisce con decisione, piazzando un parziale di 15-4 con Sabatini, Da Ros e Lombardi, che le permette di allungare fino al 28-41 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la partita sembra prendere una piega ancora più complicata. Al 22′ gli ospiti toccano il massimo vantaggio sul 28-47, portandosi a +19 e dando l’impressione di aver ormai indirizzato definitivamente l’incontro. È invece il momento in cui i Knights trovano le energie per reagire. Dolezaj sale in cattedra, Oboe lo accompagna con canestri pesanti e Legnano comincia a rosicchiare punto dopo punto lo svantaggio. La rimonta prende corpo, il divario si riduce rapidamente e i padroni di casa chiudono il terzo quarto sul 53-59.

Nell’ultima frazione la SAE Scientifica Soevis continua a crederci e la sfida si trasforma in una battaglia punto a punto. Brescia prova a sfruttare l’esperienza dei suoi uomini migliori e trova in David Burns, una tripla pesantissima che vale il 63-71 al 38′. Sembra il colpo decisivo, ma Legnano non molla: i Knights tornano a contatto e, a dieci secondi dalla sirena, Oboe firma il canestro del 72-73, riaprendo incredibilmente la partita. Dalla lunetta però Klanjscek mette al sicuro il risultato, fissando il punteggio sul 72-75.

Una sconfitta diversa da quelle rimediate a Lumezzane e Imola, per la capacità di reazione contro una formazione costruita per puntare alla promozione. Il risultato lascia comunque l’amaro in bocca: dopo essere scivolata a -19, Legnano ha avuto davvero la possibilità di completare una rimonta straordinaria. Ora una settimana per preparare la prima trasferta siciliana della stagione a Capo D’Orlando.