Legnano sfiora la Coppa Italia di Softball A2, le biancorosse si fermano per 9-7 contro Lucca

Il piazzamento chiude una stagione 2026 positiva, costruita con qualità, carattere e continuità

Si chiude con un prestigioso secondo posto in Coppa Italia Serie A2 la stagione 2026 del Legnano Softball.

Le biancorosse hanno raggiunto la finale della competizione dopo una semifinale di alto livello contro la Castionese, formazione protagonista assoluta del campionato di Serie A2, concluso con la conquista del titolo e la conseguente promozione in Serie A1.

La vittoria in semifinale contro la Castionese

Il Legnano ha interpretato la semifinale nel migliore dei modi: una pedana impeccabile, una difesa attenta e un attacco produttivo hanno permesso alla squadra di imporsi con il punteggio di 5-3.

Il successo ha garantito alle biancorosse l’accesso alla finale di Coppa Italia contro le Pantere di Lucca.

Finale iniziata con il Legnano avanti 6-2

Anche la finale è iniziata nel migliore dei modi. Il Legnano è partito subito forte e, al termine del quarto inning, conduceva l’incontro con il punteggio di 6-2.

Le Pantere di Lucca hanno però continuato a giocare con aggressività e determinazione, riuscendo prima a riportare la partita in parità e poi a completare la rimonta.

Le Pantere di Lucca vincono 9-7

L’incontro si è concluso sul 9-7 in favore della formazione toscana. Resta il rammarico per una finale sfuggita nelle battute conclusive, ma anche la consapevolezza di aver disputato una Coppa Italia di alto livello.

Il Legnano si è giocato fino all’ultimo una competizione importante, confermando qualità, carattere e capacità di competere contro avversarie di primo piano.

Una stagione positiva su cui costruire

Il secondo posto in Coppa Italia rappresenta il coronamento di una stagione positiva, nella quale il Legnano Softball ha mostrato qualità, carattere e continuità.

Quanto costruito nel corso del 2026 costituisce una base importante su cui lavorare in vista della prossima stagione.