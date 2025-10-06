Legnano sconfitto in casa dalla Caronnese

Un gran gol di Colombo e una prodezza di Malvestio ribaltano il risultato regalando ai caronnesi tre importanti punti su una piazza non facile.

La Caronnese vince a Legnano e porta a casa i tre punti

Al motto di “CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI!” la Caronnese disputa una partita non al suo massimo potenziale ma mostra carattere, grande volontà ed una incredibile perseveranza riuscendo a ribaltare il risultato del primo tempo.

Si gioca nello storico Stadio “Giovanni Mari” di Legnano l’anticipo della quarta giornata di campionato: la Caronnese è ospite dei padroni di casa allenati da Gianluca Porro.

Al 13’, dopo primi sprazzi di studio in campo, Malvestio di testa aggancia un buon cross di Ortelli e sfiora la traversa.

Al 16’ i padroni di casa passano in vantaggio con Pagani che finalizza in rete, in piena mischia, un cross proveniente dalla fascia destra: 1-0.

Al 25’ Sartor dalla sinistra entra in area e calcia imbeccandio la traversa rossoblù.

Al 35’ De Luca dal limite calcia alto sopra la traversa della porta della Caronnese.

Inizia la ripresa: l’arcigno Legnano sfrutta il fattore campo e neutralizza le incursioni dei rossoblu vincendo molti rimpalli e il risultato sembra non sbloccarsi ulteriormente.

Al 33’ su punizione di Vitofrancesco tocca ad Ortelli con colpo di testa mandare sopra la traversa del Legnano.

Al 34’ i rossoblu pareggiano: Iacovo controlla e al tiro viene rimpallato, tocca quindi a Malvestio di testa effettuare un preziosissimo assist per Colombo che realizza un gran gol con un tiro diagonale alla mezza altezza sul secondo palo imprendibile: 1-1.

E quando tutto sembra ormai ai classici tittoli di coda ecco che succede l’imprevedibile: siamo al 40′ e tocca al prode ed esperto Vitofrancesco liberare con maestria con un gran tarversone in posizione centrale Malvestio che con una girata al volo da applausi spiazza tutti ed insacca nell’angolino della porta difesa dall’ex caronnese Quintiero tra l’esultanza in campo e sugli spalti. capolavoro! 1-2.

Tocca ora alla Caronnese difendere il fortino negli ultimi lunghi minuti del match (da segnalare una bella occasione per il neo entrato ed ex caronnese Doumbia che calcia alto da posizione centrale) che si chiudono con ben 10′ di recupero a causa di un infortunio occorso ad Ortelli.

La gioia rossoblù esplode al triplice fischio finale al termine di una partita vissuta minuto dopo minuto con grandi emozioni altalenanti e scaturita poi in un’esplosione di gioia finale.

Caronnese Legnano

TABELLINO LEGNANO-CARONNESE 1-2

LEGNANO: Quintiero, Graziano, Pagani, Sandrini, Pellini, Di Battista (1′ st Cozzi), Sartori (42′ st Corio), Tinazzi, Trenchey (45′ st Zoppi), De Luca (25′ st Doumbia), Locarno (40′ st Castiglioni). A disposizione: Priori, Dellavedova, Todaj, Cutrignelli. All. Gianluca Porro

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Dugo (9′ st Cerreto), Ortelli (49′ st Signorile), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (25′ st Ghibellini), Colombo, Corno (44′ st Vaghi), Rossi (9′ st Iacovo). A disposizione: Trombetta, Tumino, Dilernia, Savino. All. Michele Ferri

ARBITRO: Matteo Fumagalli di Como

ASSISTENTI: Matteo Maria Orsogna di Milano e Suadi Cila di Chiari

RETI: 16′ pt Pagani (L), 34′ st Colombo (C), 40′ st Malvestio (C)

AMMONITI: Graziano (L); Pagani (L); De Luca (L), Pellini (L), Malvestio (C), Vaghi (C)

ESPULSI:

RECUPERO: 1′ primo tempo, 10” secondo tempo