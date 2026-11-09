Legnano sconfigge la capolista Ferrara

La gara
L’avvio è favorevole agli ospiti, che partono con maggiore aggressività, trovando continuità con Misolic. Ferrara si porta subito in vantaggio e mantiene il controllo nella prima parte del quarto, grazie anche alle triple di Ianuale e Melchiorri. Legnano, però, non si scompone e comincia a trovare la via del canestro con Dolezaj e Scarponi. Proprio quest’ultimo dà il via alla reazione biancorossa, che si concretizza in un parziale di 12-0, completato dal canestro di Quinti per il 22-15. Ferrara riesce a limitare i danni nel finale, chiudendo la prima frazione sul 22-17.
Nel secondo periodo l’Adamant prova a riprendere in mano la partita, trovando in Isotta il principale terminale offensivo. La guardia estense diventa protagonista con una serie tiri pesanti, riportando avanti i suoi sul 22-24 e mantenendo Ferrara pienamente in partita. I Knights, pur senza trovare percentuali particolarmente brillanti, continuano a fare la voce grossa sotto canestro, conquistando diversi rimbalzi offensivi. Isotta segna ancora da tre punti, ma nel finale Legnano risponde con Dolezaj e Scali, riuscendo a portare Legnano al riposo in vantaggio sul 40-39.
Il secondo tempo
Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano nuovamente ad allungare. È Stepanovic a dare la prima spallata alla partita con quattro punti consecutivi, contribuendo al 49-39 che costringe coach Bianchi al timeout. Ferrara reagisce affidandosi ancora a Ianuale e soprattutto a un Isotta particolarmente ispirato, che riportano gli emiliani sul 54-50. Legnano accusa il colpo e nel finale subisce il ritorno degli ospiti: questa volta è Paolin a salire in cattedra, firmando sei punti consecutivi che permettono all’Adamant di chiudere il terzo quarto avanti 54-56.
Nell’ultima frazione la partita diventa una vera battaglia fisica. Legnano insiste sulla propria superiorità a rimbalzo offensivo e trova con Quinti il nuovo sorpasso, mentre Ferrara rimane aggrappata alla gara grazie a Misolic, che firma il momentaneo pareggio a quota 60. I Knights dimostrano di avere maggiore energia nei possessi decisivi. La tripla di Oboe, realizzata sulla sirena dei 24 secondi, è probabilmente il canestro più importante della serata: il 65-60 indirizza definitivamente la partita. Ferrara fatica a trovare ulteriori soluzioni offensive e Dolezaj mette il sigillo sulla vittoria, che si concretizza sul 72-65.
Per Legnano una vittoria di grande importanza, non soltanto per la classifica ma soprattutto per il morale. Dopo le difficoltà delle ultime settimane, i Knights ritrovano il successo grazie a una prestazione di grande intensità. Quattro i biancorossi in doppia cifra, ma contributo di tutti per una vittoria che da morale per una settimana molto complicata con la trasferta infrasettimanale a Reggio Calabria e il derby interno con Treviglio di sabato prossimo.
Il tabellino
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Alessandro Scarponi 14 (4/9, 2/7), Marek Dolezaj 14 (5/6, 1/3), Francesco Oboe 12 (3/7, 2/5), Guido Scali 10 (3/5, 1/3), Arsenije Stepanovic 6 (2/5, 0/2), Mattia Mastroianni 6 (1/3, 0/4), Andrea Quinti 6 (2/3, 0/0), Luca Giannone 4 (1/1, 0/2), Matteo Beretta 0 (0/0, 0/2), Niccolo Lisoni 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Oldrini Andrea 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 43 19 + 24 (Marek Dolezaj 13) – Assist: 15 (Alessandro Scarponi, Matteo Beretta 4)
Adamant Ferrara: Nicolo’ Isotta 23 (4/10, 5/8), Bozo Misolic 13 (5/7, 0/0), Nicolò Ianuale 9 (2/2, 1/3), Francesco Paolin 8 (4/10, 0/2), Riccardo Bottioni 4 (1/2, 0/1), Mattia Melchiorri 4 (0/1, 1/3), Carlo Cappelletti 2 (1/3, 0/1), Igor Jovanovic 2 (1/1, 0/2), Lucio Gabriel Delfino 0 (0/2, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Giacomo Goberti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Nicolò Ianuale, Mattia Melchiorri 6) – Assist: 10 (Riccardo Bottioni 3)