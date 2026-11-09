Legnano sconfigge la capolista Ferrara

Partita casalinga per i Knights, nella giornata dedicata al minibasket biancorosso, contro la capolista Ferrara, che arriva alla Soevis Arena, con cinque vittorie nelle prime sei giornate. Soevis Arena quasi sold out con circa 1800 spettatori sugli spalti. Che hanno applaudito il successo legnanese

Nel secondo periodo l’Adamant prova a riprendere in mano la partita, trovando in Isotta il principale terminale offensivo. La guardia estense diventa protagonista con una serie tiri pesanti, riportando avanti i suoi sul 22-24 e mantenendo Ferrara pienamente in partita. I Knights, pur senza trovare percentuali particolarmente brillanti, continuano a fare la voce grossa sotto canestro, conquistando diversi rimbalzi offensivi. Isotta segna ancora da tre punti, ma nel finale Legnano risponde con Dolezaj e Scali, riuscendo a portare Legnano al riposo in vantaggio sul 40-39.

L’avvio è favorevole agli ospiti, che partono con maggiore aggressività, trovando continuità con Misolic. Ferrara si porta subito in vantaggio e mantiene il controllo nella prima parte del quarto, grazie anche alle triple di Ianuale e Melchiorri. Legnano, però, non si scompone e comincia a trovare la via del canestro con Dolezaj e Scarponi. Proprio quest’ultimo dà il via alla reazione biancorossa, che si concretizza in un parziale di 12-0, completato dal canestro di Quinti per il 22-15. Ferrara riesce a limitare i danni nel finale, chiudendo la prima frazione sul 22-17.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano nuovamente ad allungare. È Stepanovic a dare la prima spallata alla partita con quattro punti consecutivi, contribuendo al 49-39 che costringe coach Bianchi al timeout. Ferrara reagisce affidandosi ancora a Ianuale e soprattutto a un Isotta particolarmente ispirato, che riportano gli emiliani sul 54-50. Legnano accusa il colpo e nel finale subisce il ritorno degli ospiti: questa volta è Paolin a salire in cattedra, firmando sei punti consecutivi che permettono all’Adamant di chiudere il terzo quarto avanti 54-56.

Nell’ultima frazione la partita diventa una vera battaglia fisica. Legnano insiste sulla propria superiorità a rimbalzo offensivo e trova con Quinti il nuovo sorpasso, mentre Ferrara rimane aggrappata alla gara grazie a Misolic, che firma il momentaneo pareggio a quota 60. I Knights dimostrano di avere maggiore energia nei possessi decisivi. La tripla di Oboe, realizzata sulla sirena dei 24 secondi, è probabilmente il canestro più importante della serata: il 65-60 indirizza definitivamente la partita. Ferrara fatica a trovare ulteriori soluzioni offensive e Dolezaj mette il sigillo sulla vittoria, che si concretizza sul 72-65.

Per Legnano una vittoria di grande importanza, non soltanto per la classifica ma soprattutto per il morale. Dopo le difficoltà delle ultime settimane, i Knights ritrovano il successo grazie a una prestazione di grande intensità. Quattro i biancorossi in doppia cifra, ma contributo di tutti per una vittoria che da morale per una settimana molto complicata con la trasferta infrasettimanale a Reggio Calabria e il derby interno con Treviglio di sabato prossimo.