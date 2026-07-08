Il Football Americano ai massimi livelli torna protagonista a Legnano anche nella versione Flag, disciplina olimpica a Los Angeles 2028. Domenica 12 luglio il Campo Sportivo dell’Amicizia ospiterà uno dei Bowl interdivisionali del Campionato Italiano Senior di Flag Football, una giornata di sport che porterà in città alcune delle migliori squadre italiane, provenienti dal Nord e dal Sud del Paese.

Legnano ospita il grande Flag Football: protagonisti i FROGS 65ers

A fare gli onori di casa saranno i FROGS 65ers, protagonisti di una stagione fin qui impeccabile. La formazione legnanese arriva infatti all’appuntamento forte di un percorso netto: dopo il Bowl del 28 giugno, chiuso con quattro vittorie su quattro, i 65ers guidano la classifica del Girone Nord Ovest a punteggio pieno, con 12 vittorie in altrettante partite, confermandosi tra le principali candidate ai playoff.

Quello di Legnano sarà un Bowl interdivisionale che metterà a confronto le squadre dei Gironi Nord Ovest e Sud, offrendo al pubblico una giornata ricca di incontri e di grande livello tecnico.

Le squadre in campo

A partire dalle ore 11:00, oltre ai FROGS 65ers, scenderanno in campo: Cardinals Palermo, Caribdes Messina AFT, Daemons Monza Brianza AFT, Elephants Catania, Giaguari Torino, Minotauri Torino, Sharks Palermo, Skorpions Varese

La manifestazione rappresenta, inoltre, un’importante occasione per promuovere una disciplina in costante crescita nel panorama sportivo italiano, in cui i FROGS competono a tutti i livelli, sia ne Campionato Senior, sia nelle categorie giovanili. Il Flag Football, versione senza contatto del football americano e disciplina olimpica a partire da Los Angeles 2028, continua infatti a conquistare nuovi appassionati grazie alla spettacolarità del gioco, alla velocità delle azioni e all’alto livello tecnico, accompagnato dai valori di inclusione e fair play.

L’appuntamento è, dunque, per domenica 12 luglio a partire dalle ore 11:00 presso il Campo Sportivo dell’Amicizia, in via dell’Amicizia a Legnano, con ingresso libero.

FROGS Legnano e 65ers

Team storico del Football americano in Italia, fondato nel 1977, i FROGS furono una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi NATO. Vincitore di 6 Campionati italiani, 1 Coppa Italia e 1 Campionato Europeo Senior, oltre a 2 Campionati giovanili Tackle Under 21. E’ tutt’oggi una delle squadre di vertice sia nel Campionato Italiano di 1° Divisione Tackle (IFL), concludendo la scorsa stagione in semifinale, sia nel Flag Football – disciplina olimpica dal 2028 – in cui i 65ers vantano 6 titoli italiani, 2 Coppe Italia e numerosi trofei internazionali. La società partecipa, inoltre, ai Campionati giovanili sia Tackle sia Flag (misti) e ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.

Credit foto di copertina 1st Down Photo