Basket Serie B

Legnano Knights, ufficiale l’arrivo di Matteo Beretta

Il giocatore di Desio, classe '99, ha giocato l'ultima stagione a Vicenza, dopo diversi anni alla Robur Saronno

Legnano Knights, ufficiale l’arrivo di Matteo Beretta

Legnano · 24/06/2026 alle 12:25

di

Rinforzo sul perimetro, i Legnano Knights firmano Matteo Beretta, guardia desiana del 1999, che l’anno scorso ha giocato a Vicenza dopo tanti anni in maglia Robur Saronno.

Legnano Knights, ufficiale l’arrivo di Matteo Beretta

Tiratore di striscia che non fatica ad accendersi, nella scorsa stagione ha viaggiato a 8 punti di media con il 33% da 3 e il 50% da 2, numeri interessanti uniti anche ai 3.8 assist di media a partita.

Le parole del giocatore

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia del Legnano Basket; Paolo Piazza e Maurizio Basilico mi hanno fatto capire subito quali erano gli obiettivi e cosa si aspettavano, sia da me sia dalla squadra durante la prossima stagione. Mi hanno subito fatto capire che il progetto è importante e che vogliono fare bene e io spero di poter dare una mano alla società e alla squadra in modo da poter raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati”.

Matteo Beretta vestirà la maglia numero 22 dei Knights.

Tu cosa ne pensi?