Legnano Knights, ufficiale l’arrivo di Matteo Beretta

Rinforzo sul perimetro, i Legnano Knights firmano Matteo Beretta, guardia desiana del 1999, che l’anno scorso ha giocato a Vicenza dopo tanti anni in maglia Robur Saronno.

Tiratore di striscia che non fatica ad accendersi, nella scorsa stagione ha viaggiato a 8 punti di media con il 33% da 3 e il 50% da 2, numeri interessanti uniti anche ai 3.8 assist di media a partita.

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia del Legnano Basket; Paolo Piazza e Maurizio Basilico mi hanno fatto capire subito quali erano gli obiettivi e cosa si aspettavano, sia da me sia dalla squadra durante la prossima stagione. Mi hanno subito fatto capire che il progetto è importante e che vogliono fare bene e io spero di poter dare una mano alla società e alla squadra in modo da poter raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati”.