Legnano Knights, ufficiale la conferma del playmaker Francesco Oboe

Ufficiale la conferma di Francesco Oboe, che rimarrà il playmaker dei Legnano Knights anche per la stagione 2026/2027.

Arrivato nell’estate del 2024, Oboe si è ritagliato un ruolo importante all’interno del gruppo guidato da coach Piazza, mettendo a disposizione esperienza, intensità difensiva e affidabilità in entrambe le metà campo. Nel corso delle ultime due stagioni ha contribuito ai risultati ottenuti dai Knights, distinguendosi per professionalità, spirito di squadra e abnegazione al lavoro in palestra.

La conferma di Oboe rappresenta uno dei primi tasselli nella costruzione del roster biancorosso, che punta a dare continuità al progetto tecnico, mantenendo una base di giocatori che conoscono già ambiente, staff e filosofia del club. Per Francesco Oboe si apre quindi una nuova stagione con i colori biancorossi, pronto a mettere ancora una volta la sua esperienza al servizio dei Knights.

“Sono contento di essere ancora a Legnano – ha sottolineato – Tre anni consecutivi nella stessa squadra per un giocatore non sono una consuetudine, ma questo mi rende felice perché è sinonimo di continuità. Da quando sono arrivato mi sono sempre trovato bene, ho creato legami importanti e credo che la realtà di Legnano sia ottima per un giocatore che vuole crescere e migliorare in modo serio; questi dettagli per me sono molto importanti. L’asticella relativa alla squadra e alla società è sempre alta, come è stato dimostrato nelle ultime stagioni, e questo è uno stimolo costante. Mi ha fatto piacere che, subito dopo i playoff, sia lo staff sia la società mi abbiano fatto capire di volermi riconfermare; definiti i dettagli, non ho avuto esitazioni a firmare di nuovo”.