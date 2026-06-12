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Legnano Knights, ufficiale la conferma del playmaker Francesco Oboe

Arrivato nel 2024, il giocatore vestirà così la maglia biancorossa per la terza stagione consecutiva

Legnano Knights, ufficiale la conferma del playmaker Francesco Oboe

Legnano · 12/06/2026 alle 09:00

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Ufficiale la conferma di Francesco Oboe, che rimarrà il playmaker dei Legnano Knights anche per la stagione 2026/2027.

Legnano Knights, ufficiale la conferma del playmaker Francesco Oboe

Arrivato nell’estate del 2024, Oboe si è ritagliato un ruolo importante all’interno del gruppo guidato da coach Piazza, mettendo a disposizione esperienza, intensità difensiva e affidabilità in entrambe le metà campo. Nel corso delle ultime due stagioni ha contribuito ai risultati ottenuti dai Knights, distinguendosi per professionalità, spirito di squadra e abnegazione al lavoro in palestra.

La conferma di Oboe rappresenta uno dei primi tasselli nella costruzione del roster biancorosso, che punta a dare continuità al progetto tecnico, mantenendo una base di giocatori che conoscono già ambiente, staff e filosofia del club. Per Francesco Oboe si apre quindi una nuova stagione con i colori biancorossi, pronto a mettere ancora una volta la sua esperienza al servizio dei Knights.

Le parole di Oboe

“Sono contento di essere ancora a Legnano – ha sottolineato – Tre anni consecutivi nella stessa squadra per un giocatore non sono una consuetudine, ma questo mi rende felice perché è sinonimo di continuità. Da quando sono arrivato mi sono sempre trovato bene, ho creato legami importanti e credo che la realtà di Legnano sia ottima per un giocatore che vuole crescere e migliorare in modo serio; questi dettagli per me sono molto importanti. L’asticella relativa alla squadra e alla società è sempre alta, come è stato dimostrato nelle ultime stagioni, e questo è uno stimolo costante. Mi ha fatto piacere che, subito dopo i playoff, sia lo staff sia la società mi abbiano fatto capire di volermi riconfermare; definiti i dettagli, non ho avuto esitazioni a firmare di nuovo”.

Oboe vestirà, come sempre, la maglia numero 10 dei Knights.

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