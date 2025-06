Legnano Knights promossi in DR2: 32 vittorie di fila

Una straordinaria promozione in DR2 per i ragazzi del Legnano Knights: la stagione si è chiusa con la vittoria contro Lonate Ceppino, il 32esimo successo consecutivo.

Centrata la promozione

Sono 32 le vittorie in fila, senza nessuna sconfitta, per la nostra DR3 che ieri sera, venerdì 13 giugno, ha vinto al Knights Palace l'ultima partita di campionato contro Lonate Ceppino per 77-60 e ha conquistato la promozione in DR2. Una vittoria arrivata alla fine di una partita comunque combattuta, nonostante il 58-78 di Gara1, che aveva già messo una serie ipoteca sulla promozione legnanese. La stagione, iniziata con l'idea di poter competere fino in fondo, si è trasformata in una cavalcata trionfale che ha visto la squadra di Davide Giglietti vincere sempre largamente tutte le partite, chiudendo la stagione con un perentorio 32-0.

Una stagione da sogno

Il gruppo formato sulla base di U19 con qualche innesto "fuori quota" si è dimostrato coeso e sempre agonisticamente e atleticamente pronto per le partite di una stagione lunga ed impegnativa. Una squadra che la prossima stagione affronterà il campionato di DR2, mettendosi di nuovo alla prova con squadre "senior". Un plauso anche ai ragazzi di Lonate Ceppino, fieri avversari, che, a fine partita, hanno applaudito la vittoria della formazione legnanese. In un momento storico di così poca tolleranza della sconfitta, soprattutto in Italia, una dimostrazione di tale sportività va sicuramente rimarcata.