Legnano Knights, finalmente si gioca: alla Soevis Arena arriva Piacenza

Finalmente si gioca. Dopo settimane di preparazione e amichevoli, i Knights sono pronti a fare sul serio e sabato 26 settembre alla Soevis Arena arriva l’UCC Assigeco Piacenza, avversaria già affrontata anche nella scorsa stagione.

Fragonara, un volto noto a Legnano

Tra i giocatori più interessanti dell’Assigeco c’è sicuramente Alberto Fragonara, volto tutt’altro che sconosciuto al pubblico legnanese.

Il playmaker classe 2004, dopo essere cresciuto in ABA e aver esordito in Serie B con la Sangiorgese, è passato proprio da Legnano nella stagione 2023/24.

I numeri dell’ex Knights

Dopo l’esperienza ai Knights e due stagioni a Faenza, Fragonara è arrivato a Piacenza portandosi dietro numeri di assoluto rilievo.

Lo scorso campionato ha chiuso con 13,9 punti, 3 rimbalzi e 4,9 assist di media, risultando addirittura il miglior assist-man della Serie B Nazionale. Anche il tiro da tre è stato un’arma importante, con il 44,9% dall’arco.

Poggi, il riferimento sotto canestro

Altro giocatore da tenere d’occhio è Giovanni Poggi, capitano dell’Assigeco.

Ala-pivot di 201 centimetri, classe 1997, ha alle spalle esperienze anche in A2 con Mantova e Piacenza. Nella scorsa stagione ha prodotto 10,5 punti e 7,2 rimbalzi di media, confermandosi uno dei riferimenti della squadra sotto canestro.

Picarelli e l’esperienza americana

Occhio anche a Matteo Picarelli, guardia milanese classe 2001.

Dopo il settore giovanile tra Zurigo e Trento e le Nazionali giovanili, Picarelli ha vissuto ben cinque anni negli Stati Uniti, giocando nella NCAA Division I con UMBC e Temple.

Arrivato a Piacenza dopo l’esperienza a San Vendemiano, ha già lasciato il segno nel precampionato: 19 punti nel test contro Pizzighettone.

Pirani completa il reparto lunghi

A completare il reparto dei lunghi c’è Federico Pirani, 204 centimetri, classe 2002, reduce da una stagione a Crema da 11,7 punti e 8,4 rimbalzi di media.

Un giocatore giovane ma già con una discreta esperienza nei campionati senior.

Sabato si gioca per i due punti

L’Assigeco arriva quindi a Legnano con un roster che unisce esperienza e giocatori in crescita, con Fragonara a rappresentare il filo diretto con la storia recente dei Knights.

Il precampionato ha dato indicazioni interessanti da entrambe le parti, ma da sabato sera i test lasciano spazio ai due punti. Alla Soevis Arena, per la prima volta nella stagione, si comincia a fare sul serio.

Il Memorial Bizzarri

La gara sarà contemporaneamente valida anche per il Memorial Bizzarri, che ogni anno il Legnano Basket e la contrada Legnarello ricordano con affetto.

Prima della partita è prevista la distribuzione agli iscritti del minibasket e del settore giovanile dei Knights della maglietta celebrativa stagionale.